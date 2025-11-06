Остались считанные часы. Завершается голосование за "Народный знак качества"

Совсем скоро станет известно, какие компании лучшие в своем деле

"Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский

Обратный отсчет пошел: до завершения голосования за премию "Народный знак качества" остаются считанные часы. Отдать свой голос жители Алтайского края смогут до 23:59 четверга, 6 ноября 2025 года.

Для этого достаточно зайти на официальный сайт премии народныйзнаккачества.рф и выбрать любимую компанию в одной или нескольких номинациях. Это, например, "Официальный автодилер", "Автосалон", "Малоэтажное строительство", "Застройщик", "Медцентр", "Ресторан и кафе", "Фастфуд и доставка", "Спортивный клуб", "Стройка и ремонт" и другие. Помните, именно вы можете повлиять на итоговый результат и поддержать предприятия, которые действительно заслуживают звания лучших.

Премию ежегодно проводят информационный портал amic.ru и радио Business FM* Барнаул. Ее миссия – отметить компании и организации, которые своим трудом и профессионализмом повышают качество жизни в регионе и заслужили доверие жителей.

Напомним, 31 октября организаторы закрыли доступ к промежуточным итогам голосования. Это традиционная мера – данные скрывают за неделю до финала, чтобы сохранить интригу и обеспечить честность выбора (исходя из своих предпочтений, а не ориентируясь на топовые показатели). Имена победителей станут известны 18 ноября 2025 года на торжественной церемонии.

Генеральный партнер премии "Народный знак качества" – Альфа-Банк. Альфа-Банк – один из крупнейших универсальных частных банков в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.

