Спасатели призывают водителей регулярно следить за техническим состоянием транспорта

26 февраля 2026, 09:48, ИА Амител

В Бийске за несколько минут полностью выгорел большегруз Scania. Пожар уничтожил автомобиль практически мгновенно — по оценке специалистов, на это потребовались считанные минуты, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

В МЧС России напомнили, что транспортное средство представляет собой источник повышенной пожарной опасности. В конструкции и оснащении машины используется большое количество легковоспламеняющихся материалов — топливо, моторное масло, резина, лакокрасочные покрытия, кожа, ткань и электропроводка.

Автомобиль — это самый настоящий склад легковоспламеняющихся материалов. Машина может выгореть полностью всего за четыре-шесть минут.

Спасатели призывают водителей регулярно следить за техническим состоянием транспорта и не игнорировать даже незначительные неисправности, особенно связанные с топливной системой и электропроводкой.