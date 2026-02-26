В Бийске за несколько минут полностью выгорел большегруз Scania

26 февраля 2026, 09:48, ИА Амител

В Бийске за несколько минут полностью выгорел большегруз Scania. Пожар уничтожил автомобиль практически мгновенно — по оценке специалистов, на это потребовались считанные минуты, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

В МЧС России напомнили, что транспортное средство представляет собой источник повышенной пожарной опасности. В конструкции и оснащении машины используется большое количество легковоспламеняющихся материалов — топливо, моторное масло, резина, лакокрасочные покрытия, кожа, ткань и электропроводка.

Автомобиль — это самый настоящий склад легковоспламеняющихся материалов. Машина может выгореть полностью всего за четыре-шесть минут.

Спасатели призывают водителей регулярно следить за техническим состоянием транспорта и не игнорировать даже незначительные неисправности, особенно связанные с топливной системой и электропроводкой.

Автобус загорелся на трассе в мороз / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Автобус Рубцовск — Барнаул с 22 пассажирами загорелся на трассе в лютый мороз

Часть пассажиров и водители уехали в пункт обогрева на дорожной технике
Комментарии 1

Гость

10:14:28 26-02-2026

связанные с топливной системой и электропроводкой ---- широковато, примерно как написать, связанные с автомобилем. Как правило это потому, что никто точно не знает, почему

