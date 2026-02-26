В Бийске за несколько минут полностью выгорел большегруз Scania
26 февраля 2026, 09:48, ИА Амител
В Бийске за несколько минут полностью выгорел большегруз Scania. Пожар уничтожил автомобиль практически мгновенно — по оценке специалистов, на это потребовались считанные минуты, пишет Telegram-канал Barnaul 22.
В МЧС России напомнили, что транспортное средство представляет собой источник повышенной пожарной опасности. В конструкции и оснащении машины используется большое количество легковоспламеняющихся материалов — топливо, моторное масло, резина, лакокрасочные покрытия, кожа, ткань и электропроводка.
Автомобиль — это самый настоящий склад легковоспламеняющихся материалов. Машина может выгореть полностью всего за четыре-шесть минут.
Спасатели призывают водителей регулярно следить за техническим состоянием транспорта и не игнорировать даже незначительные неисправности, особенно связанные с топливной системой и электропроводкой.
10:14:28 26-02-2026
связанные с топливной системой и электропроводкой ---- широковато, примерно как написать, связанные с автомобилем. Как правило это потому, что никто точно не знает, почему