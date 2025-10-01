Осудили жителя села Анисимово, где произошел конфликт с цыганами из-за отключения света

Молодой человек сначала угрожал электрику убийством, а потом набросился на него с ножом, что вызвало массовое негодование среди местных жителей

В Алтайском крае суд приговорил к двум годам принудительных работ 24-летнего жителя села Анисимово, действия которого привели к серьезному конфликту весной 2025 года, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, 28 апреля в шести домах, где проживали цыганские семьи, отключили электричество за неуплату – об этом подробно ранее рассказал amic.ru. Жители "отрезанных" домов начали угрожать расправой электромонтеру. 29 апреля один из них воткнул нож в дверь автомобиля энергетиков.



Возмущенные сельчане собрались в центре Анисимово. Ситуация накалилась настолько, что на место срочно выехали правоохранители, в том числе начальник алтайской полиции.



Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на местного жителя. Происшествие расследовалось по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").Молодой человек вину признал в полном объеме, попросил прощения у потерпевших и у всех жителей села Анисимово.