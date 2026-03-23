Пристройку к гимназии в центре Барнаула возведут на "социальные отчисления" застройщиков
За последние десять лет в центре Барнаула не построили ни одной школы
23 марта 2026, 09:00, ИА Амител
К крупной гимназии № 22 (в квартале за ТЦ "Гулливер") планируют пристроить учебный корпус, увеличив вместимость учреждения. Возводить блок будут на средства застройщиков — обязательные отчисления в размере 4,6 тыс. рублей с каждого квадратного метра. Об этом на заседании Союза строителей Алтайского края сообщил вице-мэр Андрей Федоров. Это будет первый объект, который построят на средства инвесторов.
Соглашение о добровольном отчислении 4663 рубля с "квадрата" застройщики и мэрия заключили в феврале 2025 года. Полученные деньги планировали направлять на строительство и реконструкцию социальных объектов, которых остро не хватает как в новых кварталах, так и существующих.
Андрей Федоров отметил, что средства уже поступают в бюджет Барнаула. При этом компании получили "рассрочку" и вносят деньги частями.
«В ходе обсуждений была достигнута договоренность о том, что строители, учитывая серьезную финансовую нагрузку, изменение стоимости строительных материалов, ресурсов, сразу оплачивают 25% в бюджет города, а после завершения строительства — остальные 75%», — отметил Федоров.
Первым проектом, возведенным на "социальные взносы", станет пристрой к гимназии № 22. Андрей Федоров сообщил, что проектно-сметная документация объекта прошла государственную экспертизу.
«Обеспечив проект дополнительными финансовыми ресурсами, мы будем готовы к возведению пристроя», — сказал Федоров.
По информации amic.ru, учебный блок появится с правой стороны здания, предположительно, на месте хозяйственного корпуса. При этом небольшой сквер, за судьбу которого переживали барнаульцы и родители учеников, трогать не будут.
О том, что к зданию гимназии планируют сделать пристройку, говорили еще в 2019 году. Тогда частная строительная компания на собственные средства подготовила проектно-сметную документацию объекта и передала ее городу. По некоторым данным, документ заказала "Строительная инициатива" Андрея Комякова. Однако до реализации дело так и не дошло.
09:05:19 23-03-2026
Интересно бы проект увидеть. Дети в эту школу ходят. Куда пристроить собираются.
09:27:39 23-03-2026
Пузырек (09:05:19 23-03-2026) Интересно бы проект увидеть. Дети в эту школу ходят. Куда пр... Газон за школой уничтожат? Вместо новой школы в Центре.
09:21:45 23-03-2026
Директора школы надо проверить на взятки. Например, детям дома Папанинцев 121 запрещено учиться в 22 школе, для них 122. Хотя дом идет вдоль школы. А для кого тогда пристройка?
10:35:20 23-03-2026
Гость (09:21:45 23-03-2026) Директора школы надо проверить на взятки. Например, детям до... Причем тут директор? Распределение домов к тем или иным школам находится в ведении муниципалитета, если не ошибаюсь, минобр. нормативными документами устанавливает, какой дом к какой школе относится.
12:16:24 23-03-2026
Гость (09:21:45 23-03-2026) Директора школы надо проверить на взятки. Например, детям до... А зачем вам в ту школу, если директор не нравится? Идите в другую, где вас устраивает руководство))) Чем плоха 122?
12:24:45 23-03-2026
Гость (09:21:45 23-03-2026) Директора школы надо проверить на взятки. Например, детям до... Надо ваших соседок 121 дома престарелого возраста проверить на взятки))) Года 3 назад, по 10 000 просили за временную прописку для тех, кто не попадает в 22 но очень туда хочет.
04:29:38 24-03-2026
Гость (09:21:45 23-03-2026) Директора школы надо проверить на взятки. Например, детям до... 122 школа ближе к Вашему дому
09:22:28 23-03-2026
А транспортные возможности есть увеличить трафик машин? Там ужас каждый день на дороге. Аварийность и риск для школьников повысится, кто это просчитал? Кто отвечать за ДТП будет?
09:28:15 23-03-2026
Внуки увидят.
09:32:08 23-03-2026
Пристройка это сарайка или капитальное сооружение? Там дом паралельно стоит, на расстоянии трёх метров от него теперь стены будут до третьего этажа. Это нарушение норм.
10:56:27 23-03-2026
А давайте дружно скажем "спасибо" за выдачу разрешений на строительство МКД, плюс еще мега квартал на Челюскинцев, садик на 30 мест там будет да? школа пристройка добавит тоже 30 мест. Остальные - на домашее обучение?
молодцы - аплодирую стоя
12:44:49 23-03-2026
Я считаю, что надо не только делать пристройки к востребованным школам, а строить новые здания для филиалов этих учебных заведений. Даже в других районах. Директор один, педколлектив тоже (новых добавлять понемногу, чтобы перенимали традиции). Тогда не будут возить детей через весь город в престижные школы, если в новых районах появятся филиалы 22ой,42ой, к примеру. Платить руководству таких школ в увеличенном размере, исходя из общего количества учеников, ведь нагрузка больше.
13:23:53 23-03-2026
Смотрите, две школы находятся рядом- 22я и 122я. Как видим из комментов, родители дома 121 хотят учить своих детей в 22й, а не 122й, хотя последняя прямо дверь в дверь с девятиэтажкой. Сделайте из лицея 122 гимназию 22, корпус «Б». Как у университетов бывают разные корпуса. Тем более, что здания в пешей доступности. Одна программа, одно руководство, педсостав объединить.
14:12:17 23-03-2026
А почему бы не построить школу, детский сад или другой социальный объект на месте Колизея, вместо огромных жилых зданий?
18:02:40 23-03-2026
Гость (14:12:17 23-03-2026) А почему бы не построить школу, детский сад или другой социа... Купи участок и строй хоть богадельню.
17:12:09 23-03-2026
Дети должны ходить в школу по месту жительства, пешком! Живёте в котэджэ? Вот там в сельскую школу и ходите! И детям безопасно.
18:17:00 23-03-2026
Гость (17:12:09 23-03-2026) Дети должны ходить в школу по месту жительства, пешком! Живё... В 22 школе никто и никогда не учился рядом. Наша дочь из класса ближе всех учился к школе. Так она жила на прудских. Остальные кто на Змеиногорском тракте, кто на Ленинском проспекте, Кто ВРЗ. Были даже из Новоалтайска одноклассники. Школу окончила 3 года назад. Никогда к школе не подойти было с утра. Машинами все забито. Везли туда со всего Барнаула и ближайших населенных пунктов.
18:53:31 23-03-2026
Гость (17:12:09 23-03-2026) Дети должны ходить в школу по месту жительства, пешком! Живё... Вы «недокрутили» тему!))) Детей вообще не надо учить, даже в сельской школе. С 7 лет отдавать в работники, как при царе-батюшке)))
Если серьёзно, то в советское время школа22 имела преимущество: детей принимали независимо от места прописки по результатам экзамена - собеседования, умеющих читать, решать задачки в 2 действия с небольшими числами и что там ещё спрашивали, не помню. Но смысл был в том, чтобы отобрать наиболее способных и подготовленных. Потом во время учебы слабо успевающих могли отчислить и перевести в другую школу, по месту жительства. Даже тех, кто жил совсем рядом, но не справлялся с программой, передавали в школу №1 ( тогда 22я располагалась на ул. Некрасова). Детей возили на занятия со всего города на специальных школьных государственных автобусах. Один шел по пр. Ленина, другой откуда-то с Докучаево. Родители оплачивали ежемесячно проездной для школьников за 1,5 рубля. Проездной был обычным, по нему дети могли ездить на всех видах транспорта, на автобусах, троллейбусах, трамваях. Таким образом, умненькие и желающие учиться ребята получали хорошее образование. В 42й школе тоже был прием в математические классы не по месту жительства, а по итогам контрольной работы. Но там проблему доставки детей в школу решали родители.
21:22:55 23-03-2026
Гость (18:53:31 23-03-2026) Вы «недокрутили» тему!))) Детей вообще не надо учить, даже ... Ещё рассказывают, что в 42ю приезжали преподаватели из НГУ и принимали вступительные экзамены прямо здесь, забирали умненьких в Новосибирск. Программа школы была заточена под вступительные НГУ.
Дети из сельской местности могли учиться в специальном математическом интернате №3. Знакомая из этого интерната перевелась для последнего года обучения в новосибирский при НГУ, что облегчило поступление в университет. В то время в НГУ был большой конкурс.
18:56:27 25-03-2026
Гость (17:12:09 23-03-2026) Дети должны ходить в школу по месту жительства, пешком! Живё... Живём в Санниково. Школа переполнена в 3.5 раза. Вместо библиотеки сделали класс. В коридор парты дополнительно ставят. В классах по 30 и более человек. Такая же ситуация в школе с. Фирсово. Приходится возить ребёнка в город. А так бы с большим удовольствием пошли в сельскую школу. Так что радуйтесь пристройкам. Нам и этого ждать не приходится.
16:07:29 24-03-2026
А куда опять хоккей
08:24:33 26-03-2026
На горе две школы,а новостроек все больше и больше. Во втором лицее два первых класса по 30 +человек. Нет спортивного зала,нет актового зала. Ну конечно же пристрой просто необходим в 22 школе.