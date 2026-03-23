Пристройку к гимназии в центре Барнаула возведут на "социальные отчисления" застройщиков

За последние десять лет в центре Барнаула не построили ни одной школы

23 марта 2026, 09:00, ИА Амител

Гимназия № 22 в Барнауле / Фото: "Яндекс Карты"

К крупной гимназии № 22 (в квартале за ТЦ "Гулливер") планируют пристроить учебный корпус, увеличив вместимость учреждения. Возводить блок будут на средства застройщиков — обязательные отчисления в размере 4,6 тыс. рублей с каждого квадратного метра. Об этом на заседании Союза строителей Алтайского края сообщил вице-мэр Андрей Федоров. Это будет первый объект, который построят на средства инвесторов.

Соглашение о добровольном отчислении 4663 рубля с "квадрата" застройщики и мэрия заключили в феврале 2025 года. Полученные деньги планировали направлять на строительство и реконструкцию социальных объектов, которых остро не хватает как в новых кварталах, так и существующих.

Андрей Федоров отметил, что средства уже поступают в бюджет Барнаула. При этом компании получили "рассрочку" и вносят деньги частями.

«В ходе обсуждений была достигнута договоренность о том, что строители, учитывая серьезную финансовую нагрузку, изменение стоимости строительных материалов, ресурсов, сразу оплачивают 25% в бюджет города, а после завершения строительства — остальные 75%», — отметил Федоров.

Первым проектом, возведенным на "социальные взносы", станет пристрой к гимназии № 22. Андрей Федоров сообщил, что проектно-сметная документация объекта прошла государственную экспертизу.

«Обеспечив проект дополнительными финансовыми ресурсами, мы будем готовы к возведению пристроя», — сказал Федоров.

По информации amic.ru, учебный блок появится с правой стороны здания, предположительно, на месте хозяйственного корпуса. При этом небольшой сквер, за судьбу которого переживали барнаульцы и родители учеников, трогать не будут.

О том, что к зданию гимназии планируют сделать пристройку, говорили еще в 2019 году. Тогда частная строительная компания на собственные средства подготовила проектно-сметную документацию объекта и передала ее городу. По некоторым данным, документ заказала "Строительная инициатива" Андрея Комякова. Однако до реализации дело так и не дошло.



