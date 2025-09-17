От балета до рок-концерта. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю

Не знаешь, куда сходить на этой неделе в Барнауле? Публикуем афишу самых ярких событий.

17 сентября

Творческий вечер Ольги Суховеевой, 6+

Ольга Суховеева с авторской программой "Музыкальное путешествие к себе". В двух действиях. Сюжет постановки затрагивает темы самопознания, внутреннего роста и пути к принятию себя, что делает его близким и понятным широкой аудитории.

Время: 19:00

Адрес: концертный зал "Сибирь", пр. Ленина, 7

Цена: 1500–3500 рублей

Спектакль-драма "Прошлым летом в Чулимске", 18+

Девять человек – девять судеб. Каждого так или иначе ранила жизнь. Разочарованный в своей службе следователь уезжает в таежную глушь и, кажется, находит уют с привлекательной аптекаршей. Пожилой, уставший от жизни плотник конфликтует с нелюбимым пасынком, мать которого мечется между ними. Немолодой бухгалтер – в отчаянном поиске невесты. И юная, чистая, девушка, оказавшаяся в центре любовного многоугольника.

Время: 18:30

Адрес: Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2

Цена: 300–800 рублей

18 сентября

Концерт классической музыки "Живой тембр", 12+

Музыкальный театр решил использовать акустически интересную локацию в фойе второго этажа для исполнения шедевров мировой классики без помощи технических средств. Прозвучат произведения Верди, Оффенбаха, Моцарта. Лекционная часть программы будет посвящена музыке как феномену мирового искусства.

Время: 18:30

Адрес: Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

Цена: 500 рублей

19 сентября

Балет "Вий", 12+

Несмотря на то, что основной конфликт произведения – битва добра и зла, важнейшая роль в спектакле отведена личности. Только от нее зависит исход, только ее действиями, чувствами и порывами решается судьба. Все зависит от нас самих – вот главная мысль, которую организаторы хотят донести языком танца.

Время: 18:30

Адрес: Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

Цена: 1100–1600 рублей

20 сентября

Концерт исполнителя Radio Tapok, 6+

На концерте можно будет услышать все любимые хиты, накопившиеся на канале за эти годы, и авторский материал артиста.

Время: 20:00

Адрес: "Титов-Арена", пр. Социалистический, 93

Цена: 2500–5000 рублей

21 сентября

Юмористический концерт "Как дети", 16+

Лучшие миниатюры дуэта артистов: Петра Винса и Дмитрия Никулина, обладателей Гран-при международного конкурса "Москва – Ялта – транзит".

Время: 18:00

Адрес: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

Цена: 1200 рублей

