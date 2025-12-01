В ГК "Алгоритм" рассказали, как идет работа в "Нью Терра" и что будет на "новых землях"

Девелопер поделился масштабами строительства и планами на будущее

Андрей Суртаев / Фото: Антон Губанов

В ГК "Алгоритм" на завершающей стадии находятся свыше 100 тыс. кв. м жилья в разных районах Барнаула. Еще около 100 тыс. "квадратов" получили разрешения в конце 2024 года, почти половина этих объектов уже в работе. В долгосрочных планах – освоение 40 га в "новом Барнауле" рядом с аэропортом и запуск авторских проектов в разных частях города. Компания продолжает удерживать статус одного из ведущих застройщиков краевого центра, задавая тренды и внимательно следуя изменению спроса.

Развитие "Нью Терра" и инфраструктуры

В этом году полностью завершили проектирование дорожной сети в микрорайоне "Нью Терра" (расположен рядом с ТРЦ "Арена"), отметил руководитель ГК "Алгоритм" Андрей Суртаев. Документация прошла госэкспертизу. Ее уже передали администрации города для привлечения бюджетных средств.

«Сейчас по собственной инициативе мы проектируем расширение Павловского тракта и ул. Просторной. Эту работу завершим в начале 2026 года, к лету пройдем экспертизу и также передадим документы городу», – уточнил Андрей Суртаев.

Андрей Суртаев / Фото: Антон Губанов

Некоторые изменения уже заметны. Компания реконструировала развязку улиц Просторной и Павловского тракта: перенесла светофор, обустроила пешеходный переход. Весной строители сделают дороги к домам, которые выйдут на сдачу в следующем году, чтобы жители сразу получили нормальный въезд (даже пока основные магистрали еще в проекте).

В 2025 году ГК "Алгоритм" достраивает четыре ЖК по адресам: Павловский тракт, 196а, ул. Мельникова, 1, ул. Сухэ-Батора, 39 и ул. Чернышевского, 189. Общий объем – 104 тыс. кв. м. Их ввод запланирован на первый квартал 2026 года с последующей выдачей ключей дольщикам в период с февраля по июнь. Параллельно в 2025 году компания начала строить комплекс на ул. Мельникова, 3 и готовится к работам на ул. Просторной, 396, ул. Мельникова, 5 и Павловском тракте, 298, где уже получено разрешение на строительство.

ЖК "Спектр" / Фото: ГК "Алгоритм"

Социальная инфраструктура – ключевой элемент проекта. ГК "Алгоритм" получила разрешение на строительство бизнес-центра на Багряной, 65. Он станет деловой точкой притяжения для жителей района: здесь появятся офисы, сервисы и рабочие места.

Разработали и концепцию школ и детских садов. Специалисты готовят рабочую документацию. В 2026 году застройщик передаст ее на экспертизу для дальнейшей реализации.

«Это будут не отдельные школы и детсады, а два образовательных кластера, в каждом из которых будут два детсада и школа. Их концепция уже отражена в названиях "Мир" и "Гармония", потому что развиваться и учиться в мире и гармонии – самое важное, что мы можем дать детям», – отметил Андрей Суртаев.

И подчеркнул, что архитекторы проработали образ каждого комплекса с любовью: плавные линии, красивые рельефы и фактуры, природные цвета. Получилось очень хорошо, на уровне московских проектов.

Детские сады и школы / Иллюстрации предоставлены ГК "Алгоритм"

Компания также проектирует детсад "Веселая галерея" вдоль улицы Просторной. Все здания – не типовые решения. Они отличаются, например, повышенной сейсмической устойчивостью – это новое обязательное требование.

«Мы не можем строить высокие здания, как раньше, поэтому они остаются двух-трехэтажными и приобретают "распластанную" форму. Это, в свою очередь, приводит к появлению отдельных блоков, каждый со своим входом», – рассказал руководитель ГК "Алгоритм".При этом школы компания планирует строить большие (на 1,6 тыс. мест). Такой объем позволит учреждениям получить развитую инфраструктуру – современные лектории, лаборатории, спортивные пространства и даже полноразмерные бассейны.

Соответствуем запросам рынка

Средний класс жилья компании постепенно меняется. Как отмечают в "Алгоритме", увеличение средней площади квартир связано со спросом: семейная ипотека формирует интерес к более просторным планировкам.

Также выросли затраты на благоустройство – компания делает ставку на низкую плотность строительства (коэффициент 1,3–1,37 при 4 у многих конкурентов), что обеспечивает большие дворы, достаточное количество парковок и комфортные расстояния между домами.

Вид сверху на дворовую территорию / Визуализация: ГК "Алгоритм"

«Посмотрите на ЖК "Прайм" на Мельникова – только на малые архитектурные формы для каждого дома ушло несколько десятков миллионов рублей», – объяснил Андрей Суртаев.

Одной из ключевых инфраструктурных осей станет широкая ул. Анатолия Мельникова. Она спроектирована шире проспекта Ленина и получит центральный бульвар с велодорожкой и прогулочной зоной.

ЖК "Прайм" в микрорайоне "Нью Терра"/ Иллюстрация и фото: ГК "Алгоритм"

Рядом с "Нью Терра" компания готовится к освоению еще одного крупного участка, который "Алгоритм" получил на аукционе ПАО "Дом.рф". Речь идет о территории площадью 42,4 га. По плану у застройщика есть 13,5 года на ее развитие. В 2026 году компания подготовит проект планировки, а первые пять лет займут ключевые работы по созданию дорожной сети и инженерных коммуникаций. В компании подчеркивают: прежде чем строить дома, необходимо сформировать полноценную инфраструктуру – дороги, школы, медучреждения, спортивные объекты, службы полиции и скорой помощи.

При переходе к активному строительству на новых площадках компания намерена завершить ключевые этапы в "Нью Терра" и синхронизировать развитие двух локаций. Как здесь будут выглядеть будущие дома, пока неизвестно. Это зависит от предпочтений покупателей.

«Лично я бы хотел, чтобы к тому моменту в моду вошло, например, пятиэтажное жилье. Это очень комфортный формат. Мы и сейчас строим в основном десятиэтажки, и люди отмечают, что им это нравится. Забираться все выше – вынужденная мера для плотной, сложившейся застройки. Потому строить в этой части города круто: у нас есть пространство для маневра. Мы сами можем "придумать" город, а не вклиниваться в уже существующий», – пояснил Андрей Суртаев.

Также в планах компании – создание нового жилого комплекса в центре города на ул. Пушкина, 16. Проект рассчитан как комфорт-класс с подземным паркингом, современными фасадами (станет продолжением архитектуры дома на Гоголя, 25а) и продуманной коммерческой инфраструктурой на первых этажах (подземный паркинг, магазины, пункты выдачи). Разрешение на строительство ГК "Алгоритм" планирует получить уже в этом году.

Планируемый дом на ул. Пушкина, 16 / Иллюстрация: ГК "Алгоритм"

Планы на 2026 год

«Главный план – продолжать динамично адаптироваться. Мы ожидаем, что продажи претерпят изменения из-за новых условий по льготной ипотеке. С другой стороны, мы видим, как Центробанк снижает ключевую ставку, что делает доступнее обычные кредиты. Это оживит вторичный рынок, что всегда положительно сказывается и на первичном», – сказал Андрей Суртаев.

И уточнил, что сейчас в компании придерживаются стратегии "не распыляться" и стараются быстро завершать каждый начатый объект, уменьшая кредитную нагрузку.

По словам руководителя, в 2026 году компания сохранит гибкость, поскольку в текущих условиях это единственный рабочий путь. Главной компетенцией ГК "Алгоритм" становится умение адаптироваться: если раньше они планировали деятельность на год-два вперед, то теперь учатся оперативно реагировать на изменения рынка и справляться с новыми вызовами.

