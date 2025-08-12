Сотрудник УФСИН спас детей во время пожара в Алтайском крае

В доме находились двое детей

Сгоревший дом / Фото: МЧС по Алтайскому краю

11 августа в селе Новороманово произошел пожар в частном доме, где находились двое детей. Первым на место происшествия прибыл сотрудник отделения розыска России по Алтайскому краю Александр М., который возвращался со служебного задания, сообщает УФСИН.

Заметив столб дыма, офицер немедленно остановился и бросился к горящему дому.

«Когда я открыл калитку, веранда была полностью охвачена пламенем. Я начал кричать, и из окна выскочили двое детей – мальчик и девочка, босиком и в той одежде, в которой были», – вспоминает Александр.

Сотрудник / Фото: МЧС по Алтайскому краю

Убедившись, что в доме больше никого нет, сотрудник УФСИН вызвал пожарных и вместе с мальчиком перекрыл газ, после чего отвел детей в безопасное место.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние постройки. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в результате пожара серьезно пострадали стены и крыша дома, а надворные постройки были полностью уничтожены. К счастью, благодаря оперативным действиям Александра М. обошлось без человеческих жертв.

Ведомство рассматривает вопрос о поощрении сотрудника за проявленное мужество и самоотверженность.

