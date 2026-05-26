Около девяти тысяч семей Сибири избежали банкротства при поддержке Сбера

В первом квартале 2026 года банк помог урегулировать долги на 7,2 млрд рублей

26 мая 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGwRAho

Банки, долги, коллекторы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Около девяти тысяч семей в Сибири избежали банкротства в первом квартале 2026 года благодаря поддержке Сбера. Общая сумма урегулированной задолженности достигла 7,2 млрд рублей. Это на 28% больше, чем годом ранее.

По России помощь с долгами за первые три месяца 2026 года получили более 74 тысяч семей.

Какие решения предлагает банк?

Сбер помогает клиентам, которые столкнулись со сложной финансовой ситуацией, подобрать подходящий вариант урегулирования. Часть заемщиков может использовать государственные меры поддержки — кредитные или ипотечные каникулы.

Если такой вариант не подходит, банк предлагает собственные программы. Например, реструктуризация помогает на время уменьшить ежемесячный платеж. Комплексное урегулирование подходит тем, у кого есть долги не только перед Сбером, но и перед другими банками. Еще один вариант — мировое соглашение для клиентов с длительной просрочкой, которое помогает решить вопрос без принудительного взыскания.

Поддержка охватывает ипотеку, потребительские и автокредиты, а также кредитные карты. В самых сложных случаях клиент может закрыть долг за счет продажи залогового имущества через платформу Portal DA ("ПорталДиЭй").

Почему не стоит тянуть?

Люди могут столкнуться с финансовыми трудностями по разным причинам.

«Никто не застрахован от жизненных обстоятельств, ведущих к сложному финансовому положению: потеря работы, болезнь, резкое падение доходов семьи. В такой ситуации кредит может стать источником постоянного стресса», — сказал заместитель председателя Сибирского банка Сбера Дмитрий Жоров.

По его словам, Сбер готов предложить клиентам разные варианты поддержки и подобрать решение под конкретную ситуацию. Главное — не игнорировать проблему и как можно раньше обратиться в банк за помощью.

В банке подчеркивают: даже если процедура банкротства уже началась — не все потеряно. В первом квартале 2026 года сотни россиян подписали мировые соглашения и планы реструктуризации, что помогло им избежать банкротства и восстановить платежеспособность.

При этом часть заемщиков под влиянием недобросовестных юристов перестают платить по кредитам, хотя сохраняет такую возможность. Из-за этого число банкротств растет. Однако суды стали внимательнее изучать такие дела: в прошлом году пять тысяч человек не достигли цели банкротства. В Сибири уже есть случаи, когда суд признал человека банкротом, но не освободил от долгов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучить все условия кредита (займа) можно на официальном сайте банка.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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