Отпевание бойца СВО в Хакасии признали недействительным и вдове пришлось делать это вновь

Как выяснилось, церковный обряд провели с нарушениями

28 августа 2025, 16:17, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

В Республике Хакасия вдова погибшего на СВО военнослужащего оказалась в непростой ситуации: ей пришлось дважды организовывать отпевание мужа, пишет 19rusinfo.ru.

Боец, уроженец республики, ушел на фронт в 2023 году. В мае 2025-го он погиб, подорвавшись на мине. Тело доставили домой, и вдова, доверившись контактам, которые ей дали в ритуальной службе, пригласила священника для отпевания.

После похорон женщина узнала, что церковный обряд был проведен неправомерно. В местной епархии сообщили, что священник, совершивший отпевание, лишен права служения. В подтверждение издание опубликовало документ с подписью архиепископа.

В итоге вдове пришлось повторно обратиться в церковь, чтобы обряд провели заново и официально.

«Пришлось повторно заказать отпевание, уже посмертное, в местной церкви. За это она также заплатила 3000 рублей», – отмечает издание.

