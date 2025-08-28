Отпевание бойца СВО в Хакасии признали недействительным и вдове пришлось делать это вновь
Как выяснилось, церковный обряд провели с нарушениями
В Республике Хакасия вдова погибшего на СВО военнослужащего оказалась в непростой ситуации: ей пришлось дважды организовывать отпевание мужа, пишет 19rusinfo.ru.
Боец, уроженец республики, ушел на фронт в 2023 году. В мае 2025-го он погиб, подорвавшись на мине. Тело доставили домой, и вдова, доверившись контактам, которые ей дали в ритуальной службе, пригласила священника для отпевания.
После похорон женщина узнала, что церковный обряд был проведен неправомерно. В местной епархии сообщили, что священник, совершивший отпевание, лишен права служения. В подтверждение издание опубликовало документ с подписью архиепископа.
В итоге вдове пришлось повторно обратиться в церковь, чтобы обряд провели заново и официально.
«Пришлось повторно заказать отпевание, уже посмертное, в местной церкви. За это она также заплатила 3000 рублей», – отмечает издание.
16:23:03 28-08-2025
Первого священноработника надо бы привлечь за дискредитацию.
10:37:38 29-08-2025
попы не подавились этими деньгами,за отпевание воина погибшего на войне? выходит,если батюшке нечем пробашлять,так и в рай не попадешь?
10:54:49 29-08-2025
А поп вообще был в курсе, что его лишили лицензии проводить анимированные представления?
13:41:08 29-08-2025
Гость (10:54:49 29-08-2025) А поп вообще был в курсе, что его лишили лицензии проводить ... А того более главпоп, который лишил лицензии просто попа кто назначил? Ежели пройтись по цепочке, до самого главного назначателя его кто назначал, ОН точно нет.
11:57:11 29-08-2025
не правомерно отпевание? Есть нормативный правовой акт регулирующий данное действие? жестко.
13:46:54 29-08-2025
То есть апостол Петр проверяет на входе является отпеванием действительным или нет?
13:54:34 29-08-2025
Богу деньги не нужны. За что платили?
14:16:26 29-08-2025
вот в церкву не ходите - порядок не знаете, потому и такие тупые.
молчали б лучше. грешники.