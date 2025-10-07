Историческое здание, в котором в 2018 году был сильный пожар, полностью восстановили

07 октября 2025, 15:10, ИА Амител

Музей военной истории / Фото: amic.ru

Музей военной истории, который будет работать по адресу пр. Комсомольский, 73б, уже готовят к открытию. Здание, сильно поврежденное пожаром 2018 года, полностью восстановлено, рассказал замминистра строительства Алтайского края Игорь Спивак. Строители подошли к делу очень кропотливо, чтобы воссоздать архитектурный памятник в таком виде, в каком его задумывал архитектор. Даже кирпичи использовали те же самые, лишь заменяя разрушенные на идентичные, того же года производства.

Теперь здесь будут проводить выставки, посвященные военной тематике. Первые интерактивные экспозиции на тему Великой Отечественной войны и СВО уже монтируют. Корреспондент amic.ru побывал в еще не открывшемся музее. Каким получилось восстановленное здание, смотрите в нашем фоторепортаже.

А о том, когда именно откроется Музей военной истории и какие залы здесь будут работать, читайте в ближайшее время на amic.ru.