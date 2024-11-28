Ozon проведет деловой фестиваль моды о трендах, технологиях и перспективах рынка
Эксперты обсудят развитие отрасли в России
28 ноября 2024, 12:30, ИА Амител erid: LjN8KLWji
Ozon впервые организует масштабный фестиваль, посвященный моде? – одному из самых динамично развивающихся направлений на площадке в 2024 году. На Ozon Fashion Fest* ведущие эксперты индустрии обсудят актуальные тренды в моде, изменения на рынке, предпочтения покупателей и роль цифровых платформ в этих процессах.
Мероприятие объединит представителей модного сообщества: бренды, производителей, дизайнеров, маркетологов, стилистов и инфлюенсеров. Фестиваль пройдет 6 декабря 2024 года в московском кинотеатре "Октябрь". Для тех, кто не сможет присоединиться очно, будет организована онлайн-трансляция. Подключиться к эфиру смогут все желающие по предварительной регистрации на сайте Ozon Fashion Fest.
В рамках программы эксперты и лидеры fashion-рынка обсудят ключевые вопросы отрасли: текущее состояние, перспективы развития, влияние современных технологий и трендов на индустрию и потребительское поведение.
Среди спикеров заявлены такие известные личности, как:
- Алиса Боха, креативный директор и сооснователь Monochrome*;
- Илья Булычев, основатель бренда BLCV*;
- Ольга Вансович, коммерческий директор бренда 2Mood*;
- Анзор Канкулов, руководитель направления "Мода" в Школе дизайна НИУ ВШЭ;
- Лина Дембикова, селебрити-стилист и телеведущая;
- "Мадонна Мур", журналист, автор телеграм-канала о моде MUR*;
- Наталья Веснина, CEO Independent Media*;
- Евгений Тихонович, главный редактор "РБК Стиль" и другие.
"Ozon Fashion Fest – это первый деловой Fashion-фестиваль от ключевого игрока рынка модного ретейла, который объединит профессионалов рынка, формирующих российскую модную индустрию. Формат нашего фестиваля позволит получить новый опыт в развитии бизнеса в перспективном сегменте электронной коммерции не в теории, а на практике", – отметила руководитель направления Ozon Fashion Илоанга Ершова.
По ее словам, для гостей подготовили интересную деловую программу: эксперты и известные модные бренды расскажут о главных трендах индустрии и стратегиях продвижения одежды, обуви и аксессуаров.
Fashion-сегмент остается самым быстрорастущим направлением бизнеса Ozon по итогам третьего квартала 2024 года. В категории работает более 260 тыс. продавцов и брендов, а число покупателей превышает 32,5 млн. Особенно популярны товары российских производителей – одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов заказывали в два раза чаще, чем годом ранее.
Возрастное ограничение 18+
*Ozon Fashion Fest ("Озон Фэшн Фест"); Monochrome ("Монохром"); BLCV ("БиЭлСиВи"); 2Mood ("2Муд"); MUR("Мур"); CEO Independent Media ("СЕО Индепендед Медиа")
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