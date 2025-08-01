Оззи Осборна похоронили на территории его особняка

Похороны прошли в закрытом формате

01 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Катафалк с телом Оззи Осборна на церемонии прощания в Бирмингеме 30 июля / Фото: Никита Кручиненко/ТАСС

Музыканта Оззи Осборна 31 июля похоронили в саду его собственного особняка в Бакингемшире, Англия, пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Mirror.

Место для захоронения Осборн выбрал сам. Он неоднократно говорил своей жене Шэрон, что не хочет быть кремированным и просил похоронить его в красивом саду, где над его головой посадят дерево.

На закрытой церемонии присутствовали родные и друзья металлиста, в том числе коллеги из группы Black Sabbath, Джеймс Хэтфилд и Элтон Джон.

Перед этим, 30 июля, в Бирмингеме прошла публичная церемония прощания с участием десятков тысяч поклонников.

Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет в окружении семьи 22 июля — всего спустя 17 дней после прощального концерта. В последние годы Оззи страдал от болезни Паркинсона и других осложнений здоровья после серьезных травм.