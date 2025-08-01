Оззи Осборна похоронили на территории его особняка
Похороны прошли в закрытом формате
01 августа 2025, 08:30, ИА Амител
Музыканта Оззи Осборна 31 июля похоронили в саду его собственного особняка в Бакингемшире, Англия, пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Mirror.
Место для захоронения Осборн выбрал сам. Он неоднократно говорил своей жене Шэрон, что не хочет быть кремированным и просил похоронить его в красивом саду, где над его головой посадят дерево.
На закрытой церемонии присутствовали родные и друзья металлиста, в том числе коллеги из группы Black Sabbath, Джеймс Хэтфилд и Элтон Джон.
Перед этим, 30 июля, в Бирмингеме прошла публичная церемония прощания с участием десятков тысяч поклонников.
Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет в окружении семьи 22 июля — всего спустя 17 дней после прощального концерта. В последние годы Оззи страдал от болезни Паркинсона и других осложнений здоровья после серьезных травм.
10:49:20 01-08-2025
охренеть новость. Все с нетерпением её ждали
13:01:33 01-08-2025
RIP, Оззи. see you on the other side, когда-нибудь позже.
пс. смотрела всю открытую часть церемонии и не сдержалась- зарыдала, как ребенок, когда вышла Шэрон.
вернее, вывели под руки ее тень. так жалко ее стало...
20:39:43 01-08-2025
В России земля якобы в частной собственности. Могу ли я надеяться на такие-же условия?