За благоустройство территории власти Барнаула заплатили 4,1 млн рублей

04 сентября 2025, 11:05, ИА Амител

Площадка, где установят памятник Достоевскому / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской благоустроили территорию, где к началу декабря должен появиться памятник писателю Федору Достоевскому. Amic.ru показывает, как выглядит эта площадка.

Подрядчика для благоустройства территории нашли в июле 2025 года, компания ООО "Ной" сделала все работы за 4,1 млн рублей. При этом торги начинались с 5 млн рублей.

На территории выполнили демонтажные работы, сделали планировку территории, провели озеленение, положили новую плитку, обустроили парковочный карман, там появилось бетонное основание под памятник и освещение. Все мероприятия на объекте подрядчик должен был завершить до 1 сентября 2025 года. Облагораживать территорию рабочие начали еще в июле.

Площадка, где установят памятник Достоевскому / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

При этом только 29 августа власти Барнаула нашли подрядчика, который изготовит и установит памятник Достоевскому. Компании-победителю заплатят 7,7 млн рублей, тогда как торги начинались с 12,8 млн рублей. В первый раз изготовителя монумента пытались отыскать в июне, но тогда поиск отменили. Затем 13 августа лот повторно выложили на портал госзакупок, но определение подрядчика приостановили по жалобе в антимонопольную службу. Однако УФАС признала жалобу необоснованной и подрядчика в итоге определить удалось.

До 4 декабря 2025 года рабочие должны будут завершить установку памятника. Скульптура будет высотой 3,6 метра и шириной не менее 1,4 метра. В правой руке писатель будет держать шляпу, рядом с ним установят дорожный сундук. Подробнее о памятнике можно прочитать здесь.

Напомним, что об установке скульптуры объявили в июне 2025 года. Поставить памятник Достоевскому мэрия решила, так как писатель во время сибирской ссылки несколько раз бывал в Барнауле и положительно писал о городе.