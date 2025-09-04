Уже готова. Как выглядит площадка, на которой установят барнаульский памятник Достоевскому
За благоустройство территории власти Барнаула заплатили 4,1 млн рублей
В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской благоустроили территорию, где к началу декабря должен появиться памятник писателю Федору Достоевскому. Amic.ru показывает, как выглядит эта площадка.
Подрядчика для благоустройства территории нашли в июле 2025 года, компания ООО "Ной" сделала все работы за 4,1 млн рублей. При этом торги начинались с 5 млн рублей.
На территории выполнили демонтажные работы, сделали планировку территории, провели озеленение, положили новую плитку, обустроили парковочный карман, там появилось бетонное основание под памятник и освещение. Все мероприятия на объекте подрядчик должен был завершить до 1 сентября 2025 года. Облагораживать территорию рабочие начали еще в июле.
При этом только 29 августа власти Барнаула нашли подрядчика, который изготовит и установит памятник Достоевскому. Компании-победителю заплатят 7,7 млн рублей, тогда как торги начинались с 12,8 млн рублей. В первый раз изготовителя монумента пытались отыскать в июне, но тогда поиск отменили. Затем 13 августа лот повторно выложили на портал госзакупок, но определение подрядчика приостановили по жалобе в антимонопольную службу. Однако УФАС признала жалобу необоснованной и подрядчика в итоге определить удалось.
До 4 декабря 2025 года рабочие должны будут завершить установку памятника. Скульптура будет высотой 3,6 метра и шириной не менее 1,4 метра. В правой руке писатель будет держать шляпу, рядом с ним установят дорожный сундук. Подробнее о памятнике можно прочитать здесь.
Напомним, что об установке скульптуры объявили в июне 2025 года. Поставить памятник Достоевскому мэрия решила, так как писатель во время сибирской ссылки несколько раз бывал в Барнауле и положительно писал о городе.
11:10:19 04-09-2025
Назовите фамилию и занимаемое кресло того, кто так пропихивает этот проект.
11:21:59 04-09-2025
Гость (11:10:19 04-09-2025) Назовите фамилию и занимаемое кресло того, кто так пропихива... Какой-то нуждающийся любитель Александра Сергеевича Толстоевского.
11:53:29 04-09-2025
Очень хорошая площадка, оставьте её без спорного по свему воплощению памятника, или без сундука.
11:58:18 04-09-2025
а теперь гляньте на фоки того, что планировалось и того, что сделали. Лавочек на порядок меньше, заявленных. Участки с газонами и деревьями - сплошная плитка. Оставили только островок для 1 деревца. ЗАНАВЕС. Посидел я на этих лавках. Те, что эргономичные со спинкой - расположены слишком высоко, когда сидишь на них - на ногах передавливаются сосуды и в ногах возникает неприятные ощущения, а если сеть поглубже - ноги болтаются, а во мне 181см роста. Короче, хорошо, что привели в порядок, жаль, что как всегда мимо рекламных картинок)))
12:23:14 04-09-2025
Мишку Олимпийского куда дели, демоны? Верните!
12:49:09 04-09-2025
Лучше деревянного Олимпийского мишку верните, который всегда там стоял.
14:31:18 04-09-2025
жители категорически против разбазаривания бюджета города на всякую ерунду
15:32:15 04-09-2025
Гость (14:31:18 04-09-2025) жители категорически против разбазаривания бюджета города на... Памятник русскому писателю, которого читает мир и который жил в Барнауле, -это разбазаривание денег? Для разных действий горадминистрации есть свои статьи бюджета. Пусть великий русский классик и у нас будет.
14:32:49 04-09-2025
а если сеть поглубже - ноги болтаются... Это классно же, как в детстве)))
15:33:18 04-09-2025
Простите, забыл подписаться "Горожанин" в предыдущем комменте.
07:45:58 05-09-2025
Идея с памятником хороша, но он должен стоять явно не возле 3-х богатырей...