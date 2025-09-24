Парламентарии Тверской области посетили Алтайский край для обмена опытом

Визит депутатов прошел в рамках соглашения о сотрудничестве двух регионов

24 сентября 2025, 14:05, ИА Амител

Александр Романенко на встрече с делегацией Тверской области / Фото: пресс-служба АКЗС

23 сентября Алтайское краевое Законодательное собрание (АКЗС) приняло депутатов парламента Тверской области. Визит проходил в рамках межпарламентского соглашения, подписанного в 2019 году. Цель – обмен опытом и обсуждение ключевых направлений работы регионов.

На совещании председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что Алтай и Тверь объединяет развитая дорожная инфраструктура и активная работа с молодежью: представители края участвовали в форуме "Селигер", а тверская молодежь приезжала на управленческий форум "Алтай. Точки Роста". Также регионы объединяет поисковое движение: алтайские поисковики не раз выезжали к местам боев Великой Отечественной войны в Тверскую область.

Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев рассказал о реформе муниципалитетов и особой экономической зоне "Завидово". Она появилась на девять лет позже, чем турзона "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае. Накануне делегация Тверской области ознакомилась с ее деятельностью.

Делегация Тверской области в АКЗС / Фото: пресс-служба АКЗС

Особое внимание уделили социальной сфере. Председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева отметила, что почти треть жителей края – пенсионеры, 272 тыс. человек – ветераны труда. В регионе сохраняются льготы в натуральной форме, действует закон о поддержке сельских специалистов. Однако край интересует реализация в Тверской области проекта по социальным картам. Алтайский закон о "детях войны" стал основой для аналогичной инициативы в Тверской области.

Парламентарии обсудили и опыт инициативного бюджетирования. Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев рассказал, что с 2017 года в Алтайском крае реализовали 452 проекта на сумму 500 млн рублей, максимальная субсидия для общерайонных проектов – 1,7 млн рублей. В Тверской области программа действует с 2013 года: реализован 331 проект на 430 млн рублей, при этом максимальная поддержка доходит до 3 млн.

Не осталась без внимания федеральная программа "Комплексное развитие сельских территорий" (Алтайский край был одним из ее инициаторов). За 2020–2024 годы регион направил на ее реализацию 10,3 млрд рублей. В результате завершили четыре комплексных проекта, улучшили жилищные условия 3120 семей и реализовали 264 проекта. В 2025 году на программу выделили более 2,7 млрд рублей, а в ближайшие два года ожидают еще 4 млрд рублей.

Делегация также посетила Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования – единственное за Уралом специализированное медучреждение такого профиля. Здесь ежедневно проводят до 80 сложных операций на суставах и позвоночнике, в 2025 году центр вышел на рекордные 12 тысяч операций в год.

Делегация Тверской области в Федеральном центре травматологии / Фото: пресс-служба АКЗС

Главврач центра, зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Пелеганчук рассказал о внедрении роботизированной техники и росте числа пациентов со сложными случаями. Александр Романенко отметил высокую квалификацию специалистов и значимость центра для края, а Сергей Голубев обратил внимание на эффективность организации работы и высокий потенциал медучреждения.

«Что-то хорошо у нас, что-то хорошо в Тверской области. Такой практический обмен мнениями дает возможность совершенствовать нашу работу», – подытожил Александр Романенко.