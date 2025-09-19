Партия "Справедливая Россия" призывает пересмотреть методику расчета бедности

Социалисты считают, что реальный прожиточный минимум должен быть не менее 43–45 тысяч рублей

19 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Партия "Справедливая Россия – За правду" считает, что уровень бедности в России в три раза выше официальных показателей. Если рассчитывать показатель по реальному прожиточному минимуму, который, по их мнению, должен составлять не менее 43–45 тысяч рублей, бедность в стране втрое выше, чем утверждают официальные данные.

Председатель партии в Госдуме Сергей Миронов отметил, что в отчете Росстата указано снижение бедности на 1,1% во втором квартале текущего года, при этом "границу бедности" установили на уровне 16 863 рубля. Депутат выразил сомнение в том, что можно полноценно жить на такую сумму.

«Треть из этих денег в лучшем случае уходит на оплату ЖКХ и проезда. Что остается? 300 рублей в день на питание. А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь – все, кушать уже не надо?» – заявил лидер партии.

Социалисты считают, что такая "граница бедности" больше напоминает не норму, а минимальную возможность выжить, и ее невозможно использовать для реальной оценки масштабов проблемы. Если установить планку еще ниже, можно легко "похвастаться" очередным снижением уровня бедности, но это будет далеко от истины. Сергей Миронов убежден, что нужен более точный подход к определению показателя.

Уровень бедности необходимо рассчитывать по реальному прожиточному минимуму, уверены в партии. Как это было до 2021 года. В 2019 году совместно с экспертами РАН социалисты провели исследование, по которому реальный прожиточный минимум тогда составлял более 31 тысячи рублей. Опросы, проведенные в 2024 году, показали, что большинство граждан считают норму бедности на уровне 43 тысяч рублей.

«Когда мы говорим о реальном прожиточном минимуме, мы имеем в виду не только продуктовую корзину, но и расходы на жилье, транспорт, образование, медицину, одежду – все, что составляет основу нормальной жизни. На нынешнюю сумму, определяющую уровень бедности, прожить невозможно», – пояснил депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. И напомнил, что партия настаивает на последовательном пересмотре методологии расчета прожиточного минимума и реальном увеличении МРОТ и пенсий до такого уровня, который позволит людям не только выживать, но и жить достойно.