Пассажирский самолет Ижевск — Махачкала подал сигнал бедствия
В момент инцидента он летел над каспийским морем
28 июля 2025, 09:39, ИА Амител
Самолет / Фото: amic.ru
Российский пассажирский лайнер Embraer 190, следовавший по маршруту Ижевск — Махачкала, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиационные службы.
Судя по данным сервисов отслеживания, рейс RA-02740 подал сигнал тревоги около 23:46 мск, после того, как пролетел над территорией Казахстана. Лайнер стал постепенно снижаться.
Отмечается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Махачкалы. Причина подачи аварийного сигнала неизвестна.
10:08:31 28-07-2025
Бывает глючит аппаратура.
У меня вчера смартфон сам в шортах 112 набрал.
Думаю, что там за бабёшка в моих шортах разговаривает?
Пришлось за "корейца" извиняться.