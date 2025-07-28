Пассажирский самолет Ижевск — Махачкала подал сигнал бедствия

В момент инцидента он летел над каспийским морем

28 июля 2025, 09:39, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Российский пассажирский лайнер Embraer 190, следовавший по маршруту Ижевск — Махачкала, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиационные службы.

Судя по данным сервисов отслеживания, рейс RA-02740 подал сигнал тревоги около 23:46 мск, после того, как пролетел над территорией Казахстана. Лайнер стал постепенно снижаться.

Отмечается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Махачкалы. Причина подачи аварийного сигнала неизвестна.