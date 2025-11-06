Пассажиры пожаловались на невоспитанных детей и грязь в общественном транспорте

По их словам, в транспорте часто можно увидеть грязные сиденья, полы, поручни и даже потолок

06 ноября 2025, 11:50, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Ижевска пожаловались на грязные автобусы и невоспитанных пассажиров, которые сами портят салоны общественного транспорта, сообщает udm-info.ru.

«Наблюдала, как в отъезжающем трамвае девочка-подросток поставила ногу в грязном ботинке на сиденье, чтоб никто не занял, а сама тянется к валидатору для оплаты. Рядом подружки улыбаются. Не свое не жалко», – написали в соцсетях.

Как отметили местные жители, в городском общественном транспорте часто можно увидеть грязные сиденья. По их мнению, каждому пассажиру необходимо иметь при себе влажные салфетки, чтобы протирать их при необходимости.

«Салон был такой грязный, что пассажиры не могли сесть на сиденья и все ехали стоя, предупреждая вновь вошедших не садиться. Кроме сидений было в грязи абсолютно все: стены, поручни, окна, даже потолок. Грязь вперемешку с мелкими камнями на сиденьях и на полу», – обсудили жители один из маршрутов.

Они также отметили, что перевозчики ищут уборщиц в трамваи и автобусы, но никто не идет работать.

