Пассажиры пожаловались на невоспитанных детей и грязь в общественном транспорте
По их словам, в транспорте часто можно увидеть грязные сиденья, полы, поручни и даже потолок
06 ноября 2025, 11:50, ИА Амител
Жители Ижевска пожаловались на грязные автобусы и невоспитанных пассажиров, которые сами портят салоны общественного транспорта, сообщает udm-info.ru.
«Наблюдала, как в отъезжающем трамвае девочка-подросток поставила ногу в грязном ботинке на сиденье, чтоб никто не занял, а сама тянется к валидатору для оплаты. Рядом подружки улыбаются. Не свое не жалко», – написали в соцсетях.
Как отметили местные жители, в городском общественном транспорте часто можно увидеть грязные сиденья. По их мнению, каждому пассажиру необходимо иметь при себе влажные салфетки, чтобы протирать их при необходимости.
«Салон был такой грязный, что пассажиры не могли сесть на сиденья и все ехали стоя, предупреждая вновь вошедших не садиться. Кроме сидений было в грязи абсолютно все: стены, поручни, окна, даже потолок. Грязь вперемешку с мелкими камнями на сиденьях и на полу», – обсудили жители один из маршрутов.
Они также отметили, что перевозчики ищут уборщиц в трамваи и автобусы, но никто не идет работать.
12:15:39 06-11-2025
"Завалите хлебореку" - девочка отреагировала на нытьё терпил.
12:32:05 06-11-2025
подросток поставила ногу в грязном ботинке на сиденье, чтоб никто не занял,----- ну и чем недовольны нытики? Сама! собирается туда сесть, сама и вытрет! Вот лишь бы ныть...
12:59:08 06-11-2025
Гость (12:32:05 06-11-2025) подросток поставила ногу в грязном ботинке на сиденье, чтоб ... Вас ,гоблинов, не поймешь! У вас своя "атмосфера". Хотя для окружающих - это просто хамство и вонь...
13:41:25 06-11-2025
Гость (12:59:08 06-11-2025) Вас ,гоблинов, не поймешь! У вас своя "атмосфера". Хотя для... Да вам бы, блюстителям чужой нравственности, за своими детьми-внуками следить!!! А то как чужой натворит дел, так ныть и жаловаться. А как свой - так оно же диточка еще)))
12:21:39 06-11-2025
Ну да, тут свой "людской" срач на собак уже ну никак свалить не получается😜
13:21:22 06-11-2025
Кроме сидений было в грязи абсолютно все: стены, поручни, окна, даже потолок. Грязь вперемешку с мелкими камнями на сиденьях и на полу
Транспортное предприятие выпустило этот трамвай на маршрут? Выпустило
Нарушение санитарных норм имеется? Имеется.
Санэпидемстанция должна отозвать на время исправления недостатков лицензиюд и остановить предприятие
13:21:40 06-11-2025
Подзатыльник очень бы помог молодой быдлятинке понять куда можно грязные лапы совать, а куда не следует. Да уж, эта дура ведь подрастет ещё.
13:56:03 06-11-2025
гость (13:21:40 06-11-2025) Подзатыльник очень бы помог молодой быдлятинке понять куда ... ага, и потащат в полицию...воспитателя...вот и пользуется безнаказанностью!
14:00:02 06-11-2025
Гость (13:56:03 06-11-2025) ага, и потащат в полицию...воспитателя...вот и пользуется бе... для того и делала
15:40:50 06-11-2025
А зачем здесь новости Ижевска?
17:09:07 06-11-2025
Гость (15:40:50 06-11-2025) А зачем здесь новости Ижевска?... А какя разница? Ваши дети точно такие же, если не хуже. Это просто отморозки в черных балахонах. Особенно девки! Ничего сказать нельзя, чуть что - А я скажу что ТЫ меня трогал... Да кому ты нужна-то. Можно только пожелать, чтобы реально потрогали и желательно не руками!