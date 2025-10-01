Барнаульцы пожаловались на постоянно занятую грузовиками остановку на Власихинской

Автобусам и маршруткам негде останавливаться

01 октября 2025, 10:40, ИА Амител

Жители Барнаула пожаловались на хаос на остановке по улице Власихинской. По их словам, площадка, предназначенная для общественного транспорта, фактически занята грузовыми машинами. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Фуры, погрузчики и грузовики постоянно паркуются у остановочного павильона, из-за чего автобусам и маршруткам негде останавливаться. Пассажирам приходится садиться и выходить прямо на проезжую часть.

Местные жители задаются вопросом, для кого вообще устанавливали остановку, если воспользоваться ею по назначению невозможно. Они подчеркивают, что ситуация сохраняется длительное время, но мер для ее решения пока не предпринято.