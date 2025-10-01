Барнаульцы пожаловались на постоянно занятую грузовиками остановку на Власихинской
Автобусам и маршруткам негде останавливаться
01 октября 2025, 10:40, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на хаос на остановке по улице Власихинской. По их словам, площадка, предназначенная для общественного транспорта, фактически занята грузовыми машинами. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Фуры, погрузчики и грузовики постоянно паркуются у остановочного павильона, из-за чего автобусам и маршруткам негде останавливаться. Пассажирам приходится садиться и выходить прямо на проезжую часть.
Местные жители задаются вопросом, для кого вообще устанавливали остановку, если воспользоваться ею по назначению невозможно. Они подчеркивают, что ситуация сохраняется длительное время, но мер для ее решения пока не предпринято.
10:45:33 01-10-2025
Еще Балтийскую можно сюда добавить от Ускова до Сиреневой
10:48:42 01-10-2025
То есть те кому не хватило парковки ноют, что их опередили грузовики, красавцы
11:51:27 01-10-2025
Гость (10:48:42 01-10-2025) То есть те кому не хватило парковки ноют, что их опередили г...
Это же не парковка. Там на Власихинской вообще парковок вдоль дороги нет. Внимательно посмотрите видео, это остановка для общественного транспорта.
12:12:29 01-10-2025
Гость (11:51:27 01-10-2025) Это же не парковка. Там на Власихинской вообще парковок ... Когда это вас жителей выселок останавливало, для вас остановка ОТ это парковочное место
10:53:19 01-10-2025
Челюсеинцев от партизанской до анатолия
10:54:30 01-10-2025
Если ГАИ не желант трудиться, пусть на фронт валят
Там их нучат Родину любить
10:56:54 01-10-2025
У нас в городе знаки «Остановка и стоянка запрещена» только для красоты. По С. Власихинском проезду не проехать. Всё печально с парковками.
11:05:02 01-10-2025
пора вводить закон как в Японии: нет парковочного места - машину не купишь! то есть сначала парковку себе обеспечь, потом бери машину! вокруг свечек понатыкали, человейников, а проблемы с парковками с каждым годом становятся всё острее!
12:02:23 01-10-2025
А ведь были неоднократные обращения жителей администрацию города и края по этому вопросу, одни отписки. да еще 29 маршрут закрыли, а теперь остановка и вовсе не нужна.
Конечную сделали для 1. 10, 53 маршрута на Ашане , а где им останавливаться, следующую остановку занимают.
Администрация города безразлична к общественному транспорту конечные для автобусов не оборудованы!!!!!
13:25:56 01-10-2025
Ещё на пересечении Попова-Петрова стоят постоянно несколько фур и закрывают обзор при выезде из двора по ул. Попова 96 !!!
15:10:49 01-10-2025
возле Авроры -2 вообще всегда ВСЯ улица забита фурами. зачем они там?! ни проехать ни перейти безопасно! кошмар!!!