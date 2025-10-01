НОВОСТИТранспорт

Барнаульцы пожаловались на постоянно занятую грузовиками остановку на Власихинской

Автобусам и маршруткам негде останавливаться

01 октября 2025, 10:40, ИА Амител

Жители Барнаула пожаловались на хаос на остановке по улице Власихинской. По их словам, площадка, предназначенная для общественного транспорта, фактически занята грузовыми машинами. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Фуры, погрузчики и грузовики постоянно паркуются у остановочного павильона, из-за чего автобусам и маршруткам негде останавливаться. Пассажирам приходится садиться и выходить прямо на проезжую часть.

Местные жители задаются вопросом, для кого вообще устанавливали остановку, если воспользоваться ею по назначению невозможно. Они подчеркивают, что ситуация сохраняется длительное время, но мер для ее решения пока не предпринято.

 

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

10:45:33 01-10-2025

Еще Балтийскую можно сюда добавить от Ускова до Сиреневой

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:42 01-10-2025

То есть те кому не хватило парковки ноют, что их опередили грузовики, красавцы

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:27 01-10-2025

Гость (10:48:42 01-10-2025) То есть те кому не хватило парковки ноют, что их опередили г...
Это же не парковка. Там на Власихинской вообще парковок вдоль дороги нет. Внимательно посмотрите видео, это остановка для общественного транспорта.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:29 01-10-2025

Гость (11:51:27 01-10-2025) Это же не парковка. Там на Власихинской вообще парковок ... Когда это вас жителей выселок останавливало, для вас остановка ОТ это парковочное место

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:19 01-10-2025

Челюсеинцев от партизанской до анатолия

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:30 01-10-2025

Если ГАИ не желант трудиться, пусть на фронт валят
Там их нучат Родину любить

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:54 01-10-2025

У нас в городе знаки «Остановка и стоянка запрещена» только для красоты. По С. Власихинском проезду не проехать. Всё печально с парковками.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:02 01-10-2025

пора вводить закон как в Японии: нет парковочного места - машину не купишь! то есть сначала парковку себе обеспечь, потом бери машину! вокруг свечек понатыкали, человейников, а проблемы с парковками с каждым годом становятся всё острее!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:23 01-10-2025

А ведь были неоднократные обращения жителей администрацию города и края по этому вопросу, одни отписки. да еще 29 маршрут закрыли, а теперь остановка и вовсе не нужна.
Конечную сделали для 1. 10, 53 маршрута на Ашане , а где им останавливаться, следующую остановку занимают.
Администрация города безразлична к общественному транспорту конечные для автобусов не оборудованы!!!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:56 01-10-2025

Ещё на пересечении Попова-Петрова стоят постоянно несколько фур и закрывают обзор при выезде из двора по ул. Попова 96 !!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:49 01-10-2025

возле Авроры -2 вообще всегда ВСЯ улица забита фурами. зачем они там?! ни проехать ни перейти безопасно! кошмар!!!

  4 Нравится
Ответить
