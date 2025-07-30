Пенсионер превратил квартиру в свалку и забирается домой через балкон на втором этаже
Жители дома неоднократно пытались помочь мужчине
30 июля 2025, 14:22, ИА Амител
В Уфе на улице Мубарякова местные жители ежедневно становятся свидетелями необычного зрелища: их сосед, пожилой мужчина, вынужден попадать в собственную квартиру на втором этаже не через дверь, а через балкон, спускаясь по газовой трубе, сообщает "Baza".
Причина столь экстравагантного способа проникновения в жилище проста - квартира до отказа забита хламом, и пройти через дверь просто невозможно.
Соседи неоднократно пытались помочь пенсионеру решить проблему с накопившимся мусором, но ситуация только ухудшается - количество вещей продолжает расти, и теперь хлам начал вываливаться в общий коридор, доставляя неудобства всем жильцам подъезда.
Ранее сообщалось, что в Томске мужчина жил в квартире заваленной мусором более 30 лет.
В Барнауле таких "Плюшкиных" сотни.
Гость (14:49:59 30-07-2025) В Барнауле таких "Плюшкиных" сотни. ... К чему никак не могу привыкнуть, так это к тому, что человек с махровым "приветом" серьезно и уверенно, без тени сомнений отстаивает свою идеологию, и в какой-то момент начинаешь сомневаться уже, не ты ли сам верблюд.
Гость (14:56:11 30-07-2025) К чему никак не могу привыкнуть, так это к тому, что человек...
это называется модным словом газлайтинг ))))
Гость (14:49:59 30-07-2025) В Барнауле таких "Плюшкиных" сотни. ... Тысяча! Плюшкиным поднять пенсию до 100 тысяч. Будут путешествовать и некогда будет хлам собирать.
В дурку сдать и хату вычистить.
Гость (15:08:21 30-07-2025) В дурку сдать и хату вычистить.... не всё так просто .
Чтобы сдать в психушку (без его согласия) нужно;
1. Человек представляет для себя или окружающих опасность.
2. Его беспомощность, то есть не способность самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности.
3. Будет причинен существенный вред его здоровью, вследствие ухудшения его психического состояния, если человек будет оставлен без психиатрической помощи.
У жены родственник покупал аккордионы и гармони. Их около 20 и они рабочие. Выбросить жалко, а продать сложно.
Гость (15:17:30 30-07-2025) У жены родственник покупал аккордионы и гармони. Их около 20... Продам балалайку.
У меня такой же дурачок по соседсту живёт
Весь чердак картоном завалил.
Обьясняет что цена на карто сильно упала и он выжидает скачка.
А то что его картон весь высох и вес потерял, не соображает.
Дак у этого дурика права на авто так то есть
Гость (15:24:08 30-07-2025) У меня такой же дурачок по соседсту живётВесь чердак кар... Ващщет, это очень опасно. Вызывай пожарных
Гость (15:24:08 30-07-2025) У меня такой же дурачок по соседсту живётВесь чердак кар... То есть смущает потеря в весе только, то как это может пыхнуть вас не колышет))))
гость (18:45:55 30-07-2025) То есть смущает потеря в весе только, то как это может пыхну... да их там походу парочка
По газовой трубе ходит, так и до взрыва не далеко.
Это проблема с психическим здоровьем, есть 5 стадий "синдром плюшкина" называется. У него видимо крайняя стадия. Они так и с мышами будут жить и с тараканами, им все будет норм. Проблема с башкой.