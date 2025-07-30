Пенсионер превратил квартиру в свалку и забирается домой через балкон на втором этаже

Жители дома неоднократно пытались помочь мужчине

30 июля 2025, 14:22, ИА Амител

В Уфе на улице Мубарякова местные жители ежедневно становятся свидетелями необычного зрелища: их сосед, пожилой мужчина, вынужден попадать в собственную квартиру на втором этаже не через дверь, а через балкон, спускаясь по газовой трубе, сообщает "Baza".

Причина столь экстравагантного способа проникновения в жилище проста - квартира до отказа забита хламом, и пройти через дверь просто невозможно.

Соседи неоднократно пытались помочь пенсионеру решить проблему с накопившимся мусором, но ситуация только ухудшается - количество вещей продолжает расти, и теперь хлам начал вываливаться в общий коридор, доставляя неудобства всем жильцам подъезда.

Ранее сообщалось, что в Томске мужчина жил в квартире заваленной мусором более 30 лет.