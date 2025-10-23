"Пентаграммы и ритуальные когти". В Подмосковье расследуют загадочную гибель супругов

Жене нанесли не менее семи ножевых ранений

Атрибутика в сожженном доме / Фото: Baza

Следственный комитет расследует загадочную гибель супругов в подмосковной Балашихе, где после пожара были обнаружены тела 52-летней женщины и ее 51-летнего мужа.

Как сообщает "База", оба жили в частном доме, который внутри оказался буквально завален эзотерическими предметами – ритуальными когтями для взятия крови, ножами, оккультными книгами, метлами и пентаграммами*.

По предварительным данным, очагов возгорания было два – с разных сторон здания, что указывает на возможный поджог. Женщине нанесли не менее семи ножевых ранений, а ее супруг, по версии следствия, погиб от удушья и отравления продуктами горения. Его тело нашли возле кровати, тогда как хозяйка лежала в другой комнате.

Сотрудники СК не исключают, что преступление могло быть связано с оккультными практиками*, которыми увлекались погибшие. Сейчас специалисты проводят экспертизы и анализируют найденные предметы, а также проверяют версию умышленного убийства с инсценировкой пожара.

* Международное движение сатанизма – экстремистская организация, запрещенная на территории России