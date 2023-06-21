Пеппи Длинныйчулок, Или как вырастить дочь счастливой и уверенной в себе
В школе для девочек раскрывают потенциал каждой ученицы, развивая талант и сильные стороны личности
21 июня 2023, 10:00, ИА Амител LjN8K7PdZ
Все родители хотят, чтобы их дети выросли хорошими людьми, были разносторонними и уверенными в себе. К сожалению, идеального руководства по воспитанию счастливого и успешного человека не существует. Но есть несколько непреложных истин: ребенка надо не просто любить, но и создавать такую среду, в которой он будет гармонично и всесторонне развиваться, сможет лучше понять себя и мир вокруг. Звучит прекрасно, как в умных книжках по воспитанию, но как это сделать на практике? А, например, отвести ребенка в школу комплексного развития. В Новоалтайске есть классная школа для девочек, называется "Пеппи".
Понять свои сильные стороны
В "Пеппи" ждут юных красавиц от 4-х до 12-ти лет. Здесь созданы условия для личностного роста и развития, раскрытия женственности и внутренней красоты. Дисциплины очень интересные и востребованные: от актерского мастерства, хореографии и этикета до самообороны и финансовой грамотности. Многообразие предметов помогает ученицам понять, в чем их особенность и сильные стороны. Никаких скучных занятий – только то, что будет интересно самой юной леди (или будущей леди: здесь каждой помогут стать более вдумчивой и умеющей отвечать за свои поступки).
"Раскрытие уникального внутреннего мира каждой девочки – главная задача "Пеппи", – говорят в школе.
Все занятия адаптированы под определенную возрастную группу. Их всего три: 4-6, 7-9, 10-12 лет.
Свободное посещение занятий
В школу для девочек "Пеппи" ходят по любви и желанию, а не по принуждению. Как это работает? Да все просто:
- смотрите расписание, выбираете то, что нравится;
- приобретаете абонемент на 16/8 занятий;
- в течение месяца ходите на любимые предметы, в любой день.
Ведь для успешного и счастливого будущего детям необходимо развиваться гармонично, при этом имея свободу выбора.
А еще в школе "Пеппи" есть:
- клуб выходного дня;
- психологические тренинги для родителей;
- фотосъемки и мастер-классы;
- доступная литература для детей и родителей.
Здесь работают профессиональные педагоги и профессионалы своего дела. И они отлично знают, как важно помочь каждой девочке раскрыться, чтобы вырасти в счастливую, полноценную и уверенную в себе личность.
Школа для девочек "Пеппи" (ИП Карпешкина Н. В.)
Адрес: г. Новоалтайск, 8 микрорайон, 32в
Тел.: +79016423406
E-mail: pappischool@mail.ru
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10:13:32 21-06-2023
После слова успешного человека не стал читать. Эта тупость навязанная лгбтэшным западом поселилась в мозгах необразованных учителей и выбить ее можно только сменив этих учителей. Что такое успешный человек? Это тот который вечно торопится и везде успел? Побыстрее на кладбище оказаться? Тупость это все. Посмотрите на восток. Там никто никуда не торопится и живут спокойно.
10:38:27 21-06-2023
Эта глупость навязывается цифровизаторами - чего только стоит ВИТРИНА успешных учеников в школах.
12:47:18 21-06-2023
Пеппи была сумасбродной невоспитанной девочкой. Не хотел бы видеть такой свою дочь.
12:52:45 21-06-2023
Гость (12:47:18 21-06-2023) Пеппи была сумасбродной невоспитанной девочкой. Не хотел бы ... она была непосредственной
15:19:45 21-06-2023
Гость (12:52:45 21-06-2023) она была непосредственной... Сейчас слишком много "непосредственных" детей, которые могут на уроке перебивать учителя, материться, ломать, крушить и т.д. Уже хочется, чтобы дети были разумными и воспитанными, а не непосредственными.
15:34:20 21-06-2023
от непосредственности и невоспитанности один шаг
01:00:02 22-06-2023
Кто то хочет ребенка своего отмотивировать на отличненько - не надо мешать. Аграрный регион нуждается в туземных принцессах!