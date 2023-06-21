В школе для девочек раскрывают потенциал каждой ученицы, развивая талант и сильные стороны личности

21 июня 2023, 10:00, ИА Амител LjN8K7PdZ

Все родители хотят, чтобы их дети выросли хорошими людьми, были разносторонними и уверенными в себе. К сожалению, идеального руководства по воспитанию счастливого и успешного человека не существует. Но есть несколько непреложных истин: ребенка надо не просто любить, но и создавать такую среду, в которой он будет гармонично и всесторонне развиваться, сможет лучше понять себя и мир вокруг. Звучит прекрасно, как в умных книжках по воспитанию, но как это сделать на практике? А, например, отвести ребенка в школу комплексного развития. В Новоалтайске есть классная школа для девочек, называется "Пеппи".

Понять свои сильные стороны

В "Пеппи" ждут юных красавиц от 4-х до 12-ти лет. Здесь созданы условия для личностного роста и развития, раскрытия женственности и внутренней красоты. Дисциплины очень интересные и востребованные: от актерского мастерства, хореографии и этикета до самообороны и финансовой грамотности. Многообразие предметов помогает ученицам понять, в чем их особенность и сильные стороны. Никаких скучных занятий – только то, что будет интересно самой юной леди (или будущей леди: здесь каждой помогут стать более вдумчивой и умеющей отвечать за свои поступки).

"Раскрытие уникального внутреннего мира каждой девочки – главная задача "Пеппи", – говорят в школе.

Все занятия адаптированы под определенную возрастную группу. Их всего три: 4-6, 7-9, 10-12 лет.













Воспитанницы школы "Пеппи" / Фото предоставлено компанией

Свободное посещение занятий

В школу для девочек "Пеппи" ходят по любви и желанию, а не по принуждению. Как это работает? Да все просто:

смотрите расписание, выбираете то, что нравится;

приобретаете абонемент на 16/8 занятий;

в течение месяца ходите на любимые предметы, в любой день.

Ведь для успешного и счастливого будущего детям необходимо развиваться гармонично, при этом имея свободу выбора.

А еще в школе "Пеппи" есть:

клуб выходного дня;

психологические тренинги для родителей;

фотосъемки и мастер-классы;

доступная литература для детей и родителей.

Здесь работают профессиональные педагоги и профессионалы своего дела. И они отлично знают, как важно помочь каждой девочке раскрыться, чтобы вырасти в счастливую, полноценную и уверенную в себе личность.

Школа для девочек "Пеппи" (ИП Карпешкина Н. В.)

Адрес: г. Новоалтайск, 8 микрорайон, 32в

Тел.: +79016423406

E-mail: pappischool@mail.ru

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