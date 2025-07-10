Переговоры Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре завершились

Они продлились почти час

10 июля 2025

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре завершилась. Как сообщает ТАСС, переговоры длились почти час.

Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН. Лавров первым покинул переговорную комнату. Подробности контакта главы МИД РФ и американского госсекретаря пока неизвестны.

Напомним, Лавров в четверг прибыл в Малайзию, чтобы принять участие в переговорах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).