Перекупщики обманывают россиян, "скручивая пробег" у iPhone перед продажей

"Пробег скручивают" через специальный программатор

04 сентября 2025, 15:17, ИА Амител

Перекупщики "скручивают пробег" у айфонов / Источник фото: "Shot Проверка"

Перекупщики нашли новый способ нажиться на доверчивых покупателях айфонов. Все чаще старые смартфоны выдают за новые, "скручивая пробег" батареи с помощью специального оборудования. Об этом сообщает "Shot Проверка".

Суть схемы проста. На подержанный iPhone устанавливают программы, которые сбрасывают количество циклов зарядки аккумулятора. В настройках покупатель видит максимальную емкость батареи, как будто она свежая, хотя на деле элемент питания остается прежним и быстро садится.

«Таким же образом работают и некоторые недобросовестные сервисы. За 10–15 минут они "обновляют" батарею, но реальной замены не производят. Это позволяет перекупам продавать старые устройства по цене новых», – сообщает Telegram-канал.

Распознать подмену можно только при внимательной диагностике в сервисном центре или при собственном наблюдении. Если телефон разряжается так же быстро, несмотря на "идеальные" показатели в настройках, скорее всего, перед вами устройство, побывавшее в руках мошенников.

