Восстановить работу смартфонов удается только через сброс до заводских настроек

27 августа 2025, 15:05, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пользователи iPhone столкнулись с серьезной проблемой после обновления мобильного приложения сети "Л'Этуаль" до версии 2.25.1. По данным Telegram-канала Shot, десятки владельцев устройств сообщили, что программа приводит к зависаниям, перегреву и полному выходу смартфона из строя – аппарат перестает включаться и зависает на логотипе Apple.

«Версия обновления приложения "Л'Этуаль" 2.25.1 появилась неделю назад, именно после этого обновления пользователи Apple начали писать гневные комментарии», – сообщает канал.

Эксперты связывают проблему с тем, что приложение перестало поддерживать версии iOS ниже 17-й. В результате владельцы iPhone 8, 8 Plus и X оказались в зоне риска, так как эти модели официально считаются устаревшими.

В компании "Л'Этуаль" подтвердили, что обращения действительно поступают, однако точную причину неполадок назвать не смогли. Там предположили, что дело во взаимодействии приложения с конкретными моделями устройств, и пообещали в ближайшее время выпустить новое обновление, которое устранит проблему.