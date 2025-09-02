Продавцам iPhone без RuStore грозит штраф до 200 тысяч рублей
Дисклеймеры об отсутствии приложения юрист назвал "полулегальными"
02 сентября 2025, 22:55, ИА Амител
Российским ретейлерам грозят штрафы до 200 тысяч рублей за продажу iPhone без предустановленного RuStore. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил председатель организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
С 1 сентября 2025 года в России действует закон, обязывающий все продаваемые смартфоны и планшеты поддерживать установку отечественных приложений через RuStore. Однако экосистема Apple не позволяет выполнить это требование на iPhone. Ретейлеры пытаются обойти запрет с помощью дисклеймеров на сайтах и дополнительных соглашений с покупателями, но юрист называет такие схемы "полулегальными".
«Продавец, размещая на сайте информацию "без RuStore", публично признает нарушение закона», – пояснил Павлов.
Согласно ст. 14.8 КоАП РФ, штрафы составляют:
- 30–50 тыс. рублей для должностных лиц;
- 50–200 тыс. рублей для юрлиц.
Эксперт прогнозирует, что новые правила могут привести к уходу продаж iPhone на серый рынок, который сложнее контролировать. Надзор за соблюдением требований осуществляет Роспотребнадзор.
02:26:40 03-09-2025
Опять-таки диктат силком навязывает 'своё', т.е. суррогатное, поскольку, соблюдая правила свободной конкуренции, противостоять добротному 'чужому' не может!?
08:53:47 03-09-2025
новые правила могут привести к уходу продаж iPhone на серый рынок
А те кто принимал законы чем думали?
Да, а где ваши сколковские разработки? Где ЙОТАфоны? С чубайсом выехали?
10:19:33 03-09-2025
Всё отлично, мы закон выпустили и штрафы назначили, а как закон исполнять это не важно.
Наглядный пример - закон выпущенный исключительно ради собирания штрафов с населения и бизнеса.