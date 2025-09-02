Продавцам iPhone без RuStore грозит штраф до 200 тысяч рублей

Дисклеймеры об отсутствии приложения юрист назвал "полулегальными"

02 сентября 2025, 22:55, ИА Амител

Смартфон Apple / Фото: unsplash.com / Go to Vựa Táo

Российским ретейлерам грозят штрафы до 200 тысяч рублей за продажу iPhone без предустановленного RuStore. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил председатель организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

С 1 сентября 2025 года в России действует закон, обязывающий все продаваемые смартфоны и планшеты поддерживать установку отечественных приложений через RuStore. Однако экосистема Apple не позволяет выполнить это требование на iPhone. Ретейлеры пытаются обойти запрет с помощью дисклеймеров на сайтах и дополнительных соглашений с покупателями, но юрист называет такие схемы "полулегальными".

«Продавец, размещая на сайте информацию "без RuStore", публично признает нарушение закона», – пояснил Павлов.

Согласно ст. 14.8 КоАП РФ, штрафы составляют:

30–50 тыс. рублей для должностных лиц;

50–200 тыс. рублей для юрлиц.

Эксперт прогнозирует, что новые правила могут привести к уходу продаж iPhone на серый рынок, который сложнее контролировать. Надзор за соблюдением требований осуществляет Роспотребнадзор.