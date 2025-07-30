НОВОСТИПроисшествия

Первая волна цунами накрыла прибрежную зону Северо-Курильска: видео

Жителей города эвакуировали на возвышенность

30 июля 2025, 09:45, ИА Амител

На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем  Telegram-канале.

"На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн", — сказано в публикации.

Напомним, 30 июля в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 7,5. Сейсмособытие зафиксировали 11:24 по местному времени (02:24 по мск). Подземные толчки почувствовали в Петропавловске-Камачатском, а также в городе Северо-Курильске Сахалинской области, где магнитуда подземных толчков достигла 7,9. 

Происшествия Россия

Комментарии 11

Avatar Picture
Musik

09:49:04 30-07-2025

примерно в это же время года в 1952 было цунами - жесть.
тут тоже конечно не джакузи...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:53:35 30-07-2025

Musik (09:49:04 30-07-2025) примерно в это же время года в 1952 было цунами - жесть.... кстати тогда было 3 волны, первая самая слабая.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:09 30-07-2025

Пишут что магнитуда 8,7.
Это очень много.
Землетрясения такой силы на планете бывают 1 раз в 10-20 лет

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:26 30-07-2025

Гость (09:56:09 30-07-2025) Пишут что магнитуда 8,7.Это очень много.Землетрясени... Угу, предыдущее такой силы было на Камчатке 73 годы назад- в 1953 году. Целый день про это трындят всюду.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:42 30-07-2025

Это шестое по мощности землетрясение из когда-либо зарегистрированных.
Все крайне серьезно.
Повезло что в малонаселенном месте.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:35 30-07-2025

Магнитуду повысили до 8,8

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:04 30-07-2025

эта цунамя дойдёт до Затона?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:15 30-07-2025

Гость (11:05:04 30-07-2025) эта цунамя дойдёт до Затона?... Дойдет Жди. Как же затону без цунами.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:59:16 30-07-2025

Гость (11:05:04 30-07-2025) эта цунамя дойдёт до Затона?... как получится.
лишь бы колесо обозрения не унесло...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:28 30-07-2025

Musik (12:59:16 30-07-2025) как получится. лишь бы колесо обозрения не унесло...... Депутатское Колесо Обогащения

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:58 30-07-2025

Пиндосов смоет вдоль побережья?

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров