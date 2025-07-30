Первая волна цунами накрыла прибрежную зону Северо-Курильска: видео

Жителей города эвакуировали на возвышенность

30 июля 2025, 09:45, ИА Амител

На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн", — сказано в публикации.

Напомним, 30 июля в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 7,5. Сейсмособытие зафиксировали 11:24 по местному времени (02:24 по мск). Подземные толчки почувствовали в Петропавловске-Камачатском, а также в городе Северо-Курильске Сахалинской области, где магнитуда подземных толчков достигла 7,9.