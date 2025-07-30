Тревогу цунами объявили в России, США и Японии

30 июля 2025, 07:26, ИА Амител

Последствия землетрясения на Камчатке / Фото: Shot

На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. В регионе объявили тревогу цунами. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, подземные толчки длились не менее семи минут - это дольше, чем обычно. Некоторые люди выбежали из своих домов. Они утверждают, что Петропавловске-Камчатском слышны звуки сирен. Также сообщают о перебоях с электричеством. На побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами.

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения обрушилась стена детского сада.

На момент происшествия детей и взрослых в помещении не было. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. На место выехали экстренные службы.

Отметим, что это землетрясение назвали самым сильным за последние десять лет.

Как пишет ТАСС, из-за сейсмособытия угрозу цунами объявили в США. По данным РИА Новости, предупреждение о цунами до одного метра действует на восточном побережье в северных районах Японии.

Также известно, что землетрясение произошло на Сахалине. Как проинформировал в своем Telegram-канале губернатор области Валерий Лимаренко, в Северо-Курильске магнитуда подземных толчков достигла 7,9. Объявлена угроза цунами, жителей эвакуируют.