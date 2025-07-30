Тревогу цунами уже объявили в трех странах: России, США и Японии

30 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Последствия землетрясения на Камчатке / Фото: Baza

30 июля в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 7,5. По данным местного филиала Геофизической службы, сейсмособытие зафиксировали 11:24 по местному времени (02:24 по мск). Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров.

Подземные толчки почувствовали в Петропавловске-Камчатском, а также в городе Северо-Курильске Сахалинской области. Это сейсмособытие назвали самым мощным за последние десять лет.

Каковы последствия землетрясения и что последует за ним - в материале amic.ru.

Что известно о землетрясении на Камчатке?

Как пишет Shot, ссылаясь на местных жителей, подземные толчки длились не менее семи минут - это дольше, чем обычно. В квартирах падали тумбы, шкафы и техника. Некоторые люди выбежали из своих домов. С их слов, в Петропавловске-Камчатском слышны звуки сирен. Кроме того, по их данным, в городе происходят перебои с электричеством.

Сейчас магнитуда землетрясения на Камчатке находится на уровне 8,5, сообщили в филиале Геофизической службы РАН.

Где еще зафиксировали мощные подземные толчки?

Землетрясение также произошло на Сахалине. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Валерий Лимаренко, магнитуда подземных толчков в Северо-Курильске достигла 7,9. По данным Amur Mash, толчки также ощутили жители Парамушира.

Есть ли разрушения?

В Петропавловске-Камчатском из-за подземных толчков обрушилась стена детского сада. Детей и взрослых в помещении не было. На место выехали экстренные службы. Повреждения также получили некоторые дома.

По информации Amur Mash, в домах на Курилах развалились печные трубы.

Что известно о пострадавших и погибших?

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате сейсмособытия нет.

В трех странах ввели тревогу цунами. Правда ли это?

Да. Из-за мощных подземных толчков угрозу цунами ввели в Камчатском крае и Сахалинской области. Эти же меры коснулись восточного побережья Японии. По данным метеорологов, на севере волны могут достигнуть трех метров. Также после подземных толчков на Камчатке цунами угрожает США, а именно Аляске и Гавайям.

На фоне создавшейся угрозы камчатский губернатор Владимир Солодов сократил рабочий день в госучреждениях.

Где уже было цунами?

Волну цунами высотой около четырех метров зафиксировали в Елизовском районе Камчатки, пишет ТАСС со ссылкой на власти. Как уточняет Shot, цунами также хлынуло на берег города Северо-Курильска. Под воду уходит завод "Алаид". Всех работников экстренно эвакуировали с предприятия.