Кому разгребать? Регионам предлагают самим решать, кто наведет порядок у мусорных баков
37 субъектов страны хотят оставить полномочия муниципалитетам, еще 15 — передать региональным операторам
28 октября 2026, 12:00, ИА Амител
Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко 27 октября 2026 года выступил на заседании Президиума Совета законодателей РФ. Он представил предложения регионов по "мусорной реформе". Речь шла о том, кто должен отвечать за контейнерные площадки, как перерабатывать отдельные виды отходов и какие пробелы в законодательстве необходимо устранить.
"Мусорный вопрос" решаем на месте
Александр Романенко возглавляет комиссию Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Она опросила регионы, чтобы выяснить, кто должен следить за порядком на мусорных площадках — муниципалитеты или региональные операторы.
"37 регионов отметили, что существующий порядок оптимален, и полномочия надо оставить за муниципалитетами. 15 регионов выступили за возложение этих полномочий на региональных операторов", — рассказал Александр Романенко.
Единого мнения нет. Поэтому комиссия рекомендовала поддержать федеральный законопроект, который даст субъектам РФ право самостоятельно определять ответственных за эти территории.
Отходы требуют подхода
В регионах также указали на недостатки действующего законодательства. Пока не хватает четких правил обращения с крупногабаритным и строительным мусором, а также отходами от сноса зданий. Аналогичная проблема с мусором есть и в садоводческих товариществах.
Как отметил председатель комиссии, пробелы в законах оборачиваются проблемами на площадках и свалках.
Еще одна тема — ветки и другие растительные остатки после обрезки деревьев и благоустройства. Субъекты РФ считают, что необходимо четко прописать правила их вывоза и размещения, а также развивать переработку. Например, такое сырье можно использовать для изготовления топливных брикетов и биогумуса.
Есть сложности и с учетом мусора. Не везде обновили территориальные схемы обращения с отходами, а операторы не передают сведения весового контроля в электронные информационные системы. Комиссия обозначила меры, которые должны усилить эту работу.
Похожие проблемы Совет законодателей поднимал еще два года назад. Часть удалось решить. Так, для мусоровозов ввели трехлетний мораторий на штрафы за превышение осевых нагрузок. Ранее об этом просили представители многих субъектов РФ.
12:11:01 28-10-2026
а когда водила половину бака в машину а половину на землю вываливает кто за ним должен подбирать? он тупо навалил и свалил по быстрому.я имею ввиду сельскую местность.
12:45:43 28-10-2026
Гость (12:11:01 28-10-2026) а когда водила половину бака в машину а половину на землю в... В город тоже бывает.(((
12:37:51 28-10-2026
С учетом что ТКО вырос в 2 раза теперь у каждой мусорки должен дежурить специально нанятый человек с метлой. и мыть с шампунем каждый контейнер.
12:44:38 28-10-2026
Барнаул, Глушкова, 26. Не устаю в каждом подобном тексте комментировать. ВЫВЕЗИТЕ с нашей площадки для крупногабаритного мусора СВАЛКУ,пожалуйста. УК "Резерв" командовать должен теоретически.
15:40:29 28-10-2026
Напишите через "Решаем вместе" - это приложение как госуслуги, и Ваше обращение рассмотрят/ примут меры
УК просто так ничего делать не будут
12:57:59 28-10-2026
контейнеры в селах поставьте, а то ходить приходтся 500 м. и более до баков, что непосильно пенсионеру
21:04:00 28-10-2026
Гость (12:57:59 28-10-2026) контейнеры в селах поставьте, а то ходить приходтся 500 м. ... В соответствии с п. 4 СанПиН 2.1.3684-21 контейнерные площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров до:
- многоквартирных жилых домов
- индивидуальных жилых домов
- детских игровых и спортивных площадок
- зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок школ, детских садов и других организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
13:24:13 28-10-2026
Мусор - сами.
ПВО - сами.
Зачем тогда вообще нужен Центр?
23:54:08 28-10-2026
Гость (13:24:13 28-10-2026) Мусор - сами.ПВО - сами.Зачем тогда вообще нужен Цен... к этому и ведут нас всех!
что бы мы сначала так начали думать, а потом Россию расчленили! и установили забугорную власть...!
23:52:44 28-10-2026
скоро медведи, лисы и волки наведут порядок у наших мусорок!...