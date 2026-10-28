37 субъектов страны хотят оставить полномочия муниципалитетам, еще 15 — передать региональным операторам

28 октября 2026, 12:00, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко 27 октября 2026 года выступил на заседании Президиума Совета законодателей РФ. Он представил предложения регионов по "мусорной реформе". Речь шла о том, кто должен отвечать за контейнерные площадки, как перерабатывать отдельные виды отходов и какие пробелы в законодательстве необходимо устранить.

"Мусорный вопрос" решаем на месте

Александр Романенко возглавляет комиссию Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Она опросила регионы, чтобы выяснить, кто должен следить за порядком на мусорных площадках — муниципалитеты или региональные операторы.

"37 регионов отметили, что существующий порядок оптимален, и полномочия надо оставить за муниципалитетами. 15 регионов выступили за возложение этих полномочий на региональных операторов", — рассказал Александр Романенко.

Единого мнения нет. Поэтому комиссия рекомендовала поддержать федеральный законопроект, который даст субъектам РФ право самостоятельно определять ответственных за эти территории.

Заседание Президиума Совета законодателей РФ / Фото: пресс-служба АКЗС

Отходы требуют подхода

В регионах также указали на недостатки действующего законодательства. Пока не хватает четких правил обращения с крупногабаритным и строительным мусором, а также отходами от сноса зданий. Аналогичная проблема с мусором есть и в садоводческих товариществах.

Как отметил председатель комиссии, пробелы в законах оборачиваются проблемами на площадках и свалках.

Еще одна тема — ветки и другие растительные остатки после обрезки деревьев и благоустройства. Субъекты РФ считают, что необходимо четко прописать правила их вывоза и размещения, а также развивать переработку. Например, такое сырье можно использовать для изготовления топливных брикетов и биогумуса.

Есть сложности и с учетом мусора. Не везде обновили территориальные схемы обращения с отходами, а операторы не передают сведения весового контроля в электронные информационные системы. Комиссия обозначила меры, которые должны усилить эту работу.

Похожие проблемы Совет законодателей поднимал еще два года назад. Часть удалось решить. Так, для мусоровозов ввели трехлетний мораторий на штрафы за превышение осевых нагрузок. Ранее об этом просили представители многих субъектов РФ.