Испытание станет допуском к ОГЭ с 2028 года

28 октября 2026, 12:17, ИА Амител

Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Рособрнадзор проводит апробацию устного экзамена по истории, который планируется ввести в 2028 году. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, сейчас отрабатываются модели заданий, рассматриваются три организационно‑технологические схемы проведения испытания.

Тестирование охватывает 30 субъектов РФ — все федеральные округа страны. В апробации участвуют не менее четырех тысяч девятиклассников, она проходит в октябре и ноябре.

Схемы различаются по формату выдачи заданий и степени вовлеченности экзаменатора. Так, в первой схеме задания выдают на бумаге, экзамен принимает учитель истории — он вправе задавать ученику дополнительные вопросы. Ход экзамена фиксируется аудиозаписью.

Во второй схеме задания также на бумаге, но экзамен проводит любой педагогический работник: он слушает ответ, но не задает вопросов. Предусмотрена аудиозапись. Согласно третьей схеме, ученик получает задания на компьютере, дополнительных вопросов не задают, ведется аудиозапись.

По словам директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, устный экзамен по истории станет еще одним условием допуска к ОГЭ — наравне с собеседованием по русскому языку.