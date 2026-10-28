Рособрнадзор тестирует три формата устного экзамена по истории для девятиклассников
Испытание станет допуском к ОГЭ с 2028 года
28 октября 2026, 12:17, ИА Амител
Рособрнадзор проводит апробацию устного экзамена по истории, который планируется ввести в 2028 году. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, сейчас отрабатываются модели заданий, рассматриваются три организационно‑технологические схемы проведения испытания.
Тестирование охватывает 30 субъектов РФ — все федеральные округа страны. В апробации участвуют не менее четырех тысяч девятиклассников, она проходит в октябре и ноябре.
Схемы различаются по формату выдачи заданий и степени вовлеченности экзаменатора. Так, в первой схеме задания выдают на бумаге, экзамен принимает учитель истории — он вправе задавать ученику дополнительные вопросы. Ход экзамена фиксируется аудиозаписью.
Во второй схеме задания также на бумаге, но экзамен проводит любой педагогический работник: он слушает ответ, но не задает вопросов. Предусмотрена аудиозапись. Согласно третьей схеме, ученик получает задания на компьютере, дополнительных вопросов не задают, ведется аудиозапись.
По словам директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, устный экзамен по истории станет еще одним условием допуска к ОГЭ — наравне с собеседованием по русскому языку.
13:00:07 28-10-2026
Интересно вот, что по предложению Кириенко в новых учебниках не будут фигурировали "Впюагнеры" и фамилии Пригожина и Уткина. Получается с ребенком может возникнуть спор, ты ему одно, а он говорит дед прими таблетки. Я учил историю
16:08:31 28-10-2026
Гость (13:00:07 28-10-2026) Интересно вот, что по предложению Кириенко в новых учебниках...
В новых учебниках истории от Мединского вообще очень многое не фигурирует. Правда у нас учебники меняются каждые лет 5-10 в зависимости от направления флюгера, так что неизвестно что там будет в будущем.
17:59:24 28-10-2026
Просто идет планомерное уничтожение образования и победа уже очень близка!
19:01:28 28-10-2026
Тестирует на ком?