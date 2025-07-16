Первым делом — крыша: в Барнауле начали реконструкцию дома-памятника с 200-летней историей

Здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Пушкина долго ждало своего восстановления

16 июля 2025, 06:45, ИА Амител

Здание Богадельни купца Пуртова в Барнауле, июль 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле началась реконструкция исторического здания на улице Пушкина, 58, – памятника архитектуры XIX века. По оптимистичным прогнозам нового собственника, восстановительные работы продлятся два года. Сейчас на объекте возводят строительный забор, также можно уже увидеть часть восстановленной крыши.

Напомним, в мае прошлого года архитектурный памятник купила на торгах компания "Сибирьконтакт плюс" за 32,2 млн рублей. Что именно разместится в этом здании, пока неизвестно.

Объект был построен в начале XIX века, в период с 1807 по 1811 год, по заказу купца Пуртова, одного из состоятельных и влиятельных предпринимателей того времени. Архитектором проекта стал Андрей Молчанов, который создал здание в стиле позднего классицизма. Богадельня долгое время оставалась важным социальным объектом. Во время Первой мировой и Великой Отечественной войн она использовалось как госпиталь для солдат. После этого здание было домом для разных медицинских и социальных учреждений, в том числе краевой поликлиники и Главного бюро медико-социальной экспертизы. В XX веке оно пережило несколько перестроек, но его архитектурная ценность и историческое значение оставались неоспоримыми.