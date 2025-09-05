Преждевременный снег пошел в наукограде Кольцово под Новосибирском
Кружащиеся на ветру снежинки сняла камера, установленная на доме
05 сентября 2025, 12:00, ИА Амител
В Новосибирской области уже выпал первый снег, хотя сентябрь только начался. Утром 5 сентября жители наукограда Кольцово заметили на улице кружившиеся снежинки. Их зафиксировала камера, установленная на одном из домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Неожиданное для начала осени снегоизвержение стало заметным прямо в пригороде. Местные шутят, что пора окончательно убирать легкую одежду и доставать пуховики.
Ранее в Усть-Коксинском районе Алтайского края первый сентябрьский снег попал на видео.
12:39:46 05-09-2025
обычные артефакты ИК камеры, особенно в туман, ни одного фото снега не последовало, только видео с камеры, на которой странным образом дорожка свободна от снега (найти подобные видео с ИК камер в туман очень просто в сети). Ни одного другого фото снега не наблюдается, коих обычно много в таких случаях. Температура ночью в Кольцово была +7 и странным образом был именно ТУМАН!