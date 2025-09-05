Преждевременный снег пошел в наукограде Кольцово под Новосибирском

Кружащиеся на ветру снежинки сняла камера, установленная на доме

05 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

В Новосибирской области уже выпал первый снег, хотя сентябрь только начался. Утром 5 сентября жители наукограда Кольцово заметили на улице кружившиеся снежинки. Их зафиксировала камера, установленная на одном из домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Неожиданное для начала осени снегоизвержение стало заметным прямо в пригороде. Местные шутят, что пора окончательно убирать легкую одежду и доставать пуховики.

Ранее в Усть-Коксинском районе Алтайского края первый сентябрьский снег попал на видео.