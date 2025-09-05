Сентябрьский снег запечатлели жители Усть-Коксинского района Алтая. Видео

Подобные осадки в начале сентября бывают редко

05 сентября 2025, 09:40, ИА Амител

В отдаленных районах Республики Алтай уже несколько дней идет снег. Осень там выдалась не золотой, а скорее белоснежной, сообщает Telegram-канал "Свежести".

Кадры непогоды сняты в Усть-Коксинском районе. На них видно, что местами снежный покров достигает нескольких десятков сантиметров.

Местные жители отмечают, что для начала сентября такие осадки редкость, хотя в горах снег может выпадать в любое время года.

