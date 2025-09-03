Песков надеется, что Трамп в переносном смысле заявил о заговоре против США
Ранее американский лидер попытался уличить в этом Китай, КНДР и Россию
03 сентября 2025, 18:10, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что американский лидер Дональд Трамп в переносном смысле говорил о заговоре против США. Об этом сообщает "Регнум".
Ранее американский президент в публикации в социальной сети Truth Social попытался уличить Китай, КНДР и Россию в "планировании заговора" против США.
«Будем надеяться, что речь шла о каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более что никаких заговоров никто не строит», – уточнил представитель Кремля.
Он добавил, что Россия взаимодействует с Китаем и КНДР в международных форматах, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС и так далее, не против кого-то, а во благо.
