НОВОСТИПолитика

Песков напомнил о расширении НАТО как об одной из причин кризиса на Украине

Кремль негативно относится к появлению на украинских территориях военных из Европы

27 августа 2025, 18:42, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия негативно относится к предложению европейских лидеров ввести войска на Украину в рамках гарантий безопасности по урегулированию конфликта. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных», – сказал он.

По словам Пескова, существуют военные конкретных стран, и большинство из этих стран – члены НАТО. Он также напомнил, что именно расширение инфраструктуры НАТО и ее инфильтрация на Украину стали одной из первопричин возникшего кризиса.

Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Кхм...

20:55:41 27-08-2025

Причину со следствием, как всегда, попутал

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:47 27-08-2025

Сколько же у него терпения! Каждый раз объяснять плохим парням, что они плохие...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:59:42 28-08-2025

Гость (21:32:47 27-08-2025) Сколько же у него терпения! Каждый раз объяснять плохим парн... А Васька слушает да ест

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:47 28-08-2025

Гость (21:32:47 27-08-2025) Сколько же у него терпения! Каждый раз объяснять плохим парн...
У него что не высказывание, так выходит, что хвост виляет собакой

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров