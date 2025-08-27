Песков напомнил о расширении НАТО как об одной из причин кризиса на Украине

Кремль негативно относится к появлению на украинских территориях военных из Европы

27 августа 2025, 18:42, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия негативно относится к предложению европейских лидеров ввести войска на Украину в рамках гарантий безопасности по урегулированию конфликта. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных», – сказал он.

По словам Пескова, существуют военные конкретных стран, и большинство из этих стран – члены НАТО. Он также напомнил, что именно расширение инфраструктуры НАТО и ее инфильтрация на Украину стали одной из первопричин возникшего кризиса.