Песков напомнил о расширении НАТО как об одной из причин кризиса на Украине
Кремль негативно относится к появлению на украинских территориях военных из Европы
27 августа 2025, 18:42, ИА Амител
Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Россия негативно относится к предложению европейских лидеров ввести войска на Украину в рамках гарантий безопасности по урегулированию конфликта. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных», – сказал он.
По словам Пескова, существуют военные конкретных стран, и большинство из этих стран – члены НАТО. Он также напомнил, что именно расширение инфраструктуры НАТО и ее инфильтрация на Украину стали одной из первопричин возникшего кризиса.
20:55:41 27-08-2025
Причину со следствием, как всегда, попутал
21:32:47 27-08-2025
Сколько же у него терпения! Каждый раз объяснять плохим парням, что они плохие...
08:59:42 28-08-2025
Гость (21:32:47 27-08-2025) Сколько же у него терпения! Каждый раз объяснять плохим парн... А Васька слушает да ест
13:46:47 28-08-2025
Гость (21:32:47 27-08-2025) Сколько же у него терпения! Каждый раз объяснять плохим парн...
У него что не высказывание, так выходит, что хвост виляет собакой