Песков рассказал, встретятся ли Путин и Зеленский до конца августа
Встреча глав государств должна поставить точки в урегулировании конфликта, отметил пресс-секретарь российского президента
25 июля 2025, 20:00, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским до конца августа вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, эта встреча должна поставить точки в урегулировании конфликта и зафиксировать все достигнутые договоренности.
"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Он также отметил, что пока проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны и стороны ждет большая работа.
21:23:25 25-07-2025
)) Трамп с января ещё встречается. Люди гибнут. В первый же день должны были все встретится, лишь бы перестали гибнуть. А если не вышло, значит так и надо некоторым.
22:27:07 25-07-2025
Трамп же сказал кто виноват в затягивании войны ?