Песков рассказал, встретятся ли Путин и Зеленский до конца августа

Встреча глав государств должна поставить точки в урегулировании конфликта, отметил пресс-секретарь российского президента

25 июля 2025, 20:00, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским до конца августа вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, эта встреча должна поставить точки в урегулировании конфликта и зафиксировать все достигнутые договоренности.

"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он также отметил, что пока проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны и стороны ждет большая работа.