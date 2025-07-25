НОВОСТИПолитика

Песков рассказал, встретятся ли Путин и Зеленский до конца августа

Встреча глав государств должна поставить точки в урегулировании конфликта, отметил пресс-секретарь российского президента

25 июля 2025, 20:00, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским до конца августа вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, эта встреча должна поставить точки в урегулировании конфликта и зафиксировать все достигнутые договоренности.

"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он также отметил, что пока проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны и стороны ждет большая работа. 

Владимир Путин Россия украина Дмитрий Песков

Гость

21:23:25 25-07-2025

)) Трамп с января ещё встречается. Люди гибнут. В первый же день должны были все встретится, лишь бы перестали гибнуть. А если не вышло, значит так и надо некоторым.

Гость

22:27:07 25-07-2025

Трамп же сказал кто виноват в затягивании войны ?

