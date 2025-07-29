Песков заявил, что Россия стремится к урегулированию конфликта на Украине

Вместе с тем спецоперация будет продолжаться

29 июля 2025, 19:15, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия продолжает СВО, сохраняя приверженность мирному урегулированию. Как сообщает Life.ru, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о сокращении сроков для урегулирования по Украине.

Ранее Трамп заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине с 50 до 10-12 дней. По его словам, больше "нет смысла ждать".