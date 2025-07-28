Со слов американского лидера, он разочарован действиями президента России

28 июля 2025, 20:29, ИА Амител

Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает 50-дневный ультиматум для России и дает 10-12 дней, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает РБК.

Американский лидер отметил, что разочарован в президенте РФ Владимире Путине.

«Я очень разочарован президентом Путиным. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я сокращу срок 50 дней (для урегулирования конфликта на Украине - прим. ред.), потому что я думаю, что уже знаю, как все закончится», – высказался Трамп.

Напомним, ранее Трамп пригрозил ввести 100%-е пошлины для России, если мир на Украине не будет достигнут за 50 дней.