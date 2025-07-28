НОВОСТИПолитика

Трамп дал России 10-12 дней, чтобы урегулировать конфликт на Украине

Со слов американского лидера, он разочарован действиями президента России

28 июля 2025, 20:29, ИА Амител

Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге / Фото: kremlin.ru
Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает 50-дневный ультиматум для России и дает 10-12 дней, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает РБК.

Американский лидер отметил, что разочарован в президенте РФ Владимире Путине.

«Я очень разочарован президентом Путиным. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я сокращу срок 50 дней (для урегулирования конфликта на Украине - прим. ред.), потому что я думаю, что уже знаю, как все закончится», – высказался Трамп. 

Напомним, ранее Трамп пригрозил ввести 100%-е пошлины для России, если мир на Украине не будет достигнут за 50 дней. 

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Заявление Трампа об урегулировании ситуации на Украине. Главные тезисы

Американский лидер заявил, что готов ввести новые санкции — 100%-ные пошлины
Комментарии 9

Avatar Picture
Шинник

20:51:35 28-07-2025

теперь так "решается конфликт за 1 день ?"

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:55:06 28-07-2025

Это с какого момента отсчитывать?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:33 28-07-2025

Musik (20:55:06 28-07-2025) Это с какого момента отсчитывать? ...
Вроде сказал, что с сегодняшнего дня. А вот в чём заключается сам ультиматум забыл сказать...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:02 28-07-2025

Не он один.
Все эти новости про интернет тоже не с проста ведь

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:15:58 29-07-2025

Господи! Вот уж пенсы от громадных денег и высокоболезненной сверхвысокой , простите за тавтологию,самооценки словоблудием начинают заниматься. Лишь бы ляпнуть.Мир потерпит. Россияне посмеются.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:10 29-07-2025

Горожанин. (07:15:58 29-07-2025) Господи! Вот уж пенсы от громадных денег и высокоболезн... пенсы после семидяситедвух лет?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:24 29-07-2025

Трамп сказал, что Ким Чин Ын сказал, что Си сказал, что Путин сказал! ))))) Примерно такой смысловой нагрузкой являются слова трампа. Так деснами потрес, а СМИ разнесли этот пустозвон...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:48:38 29-07-2025

Трамп слово дал, Трамп слово взял..мужик )))))).

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:31 29-07-2025

мели мели, Емеля )))))) ему надо что-то сказать для красивого лица, он и мелет. а Васька слушает, да ест ))))))

  -4 Нравится
Ответить
