Трамп дал России 10-12 дней, чтобы урегулировать конфликт на Украине
Со слов американского лидера, он разочарован действиями президента России
28 июля 2025, 20:29, ИА Амител
Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге / Фото: kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает 50-дневный ультиматум для России и дает 10-12 дней, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает РБК.
Американский лидер отметил, что разочарован в президенте РФ Владимире Путине.
«Я очень разочарован президентом Путиным. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я сокращу срок 50 дней (для урегулирования конфликта на Украине - прим. ред.), потому что я думаю, что уже знаю, как все закончится», – высказался Трамп.
Напомним, ранее Трамп пригрозил ввести 100%-е пошлины для России, если мир на Украине не будет достигнут за 50 дней.
20:51:35 28-07-2025
теперь так "решается конфликт за 1 день ?"
20:55:06 28-07-2025
Это с какого момента отсчитывать?
22:01:33 28-07-2025
Musik (20:55:06 28-07-2025) Это с какого момента отсчитывать? ...
Вроде сказал, что с сегодняшнего дня. А вот в чём заключается сам ультиматум забыл сказать...
21:13:02 28-07-2025
Не он один.
Все эти новости про интернет тоже не с проста ведь
07:15:58 29-07-2025
Господи! Вот уж пенсы от громадных денег и высокоболезненной сверхвысокой , простите за тавтологию,самооценки словоблудием начинают заниматься. Лишь бы ляпнуть.Мир потерпит. Россияне посмеются.
08:48:10 29-07-2025
Горожанин. (07:15:58 29-07-2025) Господи! Вот уж пенсы от громадных денег и высокоболезн... пенсы после семидяситедвух лет?
09:23:24 29-07-2025
Трамп сказал, что Ким Чин Ын сказал, что Си сказал, что Путин сказал! ))))) Примерно такой смысловой нагрузкой являются слова трампа. Так деснами потрес, а СМИ разнесли этот пустозвон...
10:48:38 29-07-2025
Трамп слово дал, Трамп слово взял..мужик )))))).
12:18:31 29-07-2025
мели мели, Емеля )))))) ему надо что-то сказать для красивого лица, он и мелет. а Васька слушает, да ест ))))))