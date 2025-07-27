Перед финишем спортсмен почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи

27 июля 2025, 09:50, ИА Амител

Соревнования / Фото: unsplash.com

В Нижнем Новгороде во время заплыва X-WATERS Volga скончался участник из Москвы Дмитрий Ионов. Об этом сообщили в пресс-службе соревнований.

Согласно информации организаторов, завершая дистанцию в три километра, спортсмен почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи. Спасатели начали вытаскивать пловца на лодку, но в момент выхода из воды он потерял сознание.

На берегу его передали бригаде скорой помощи. Медики приступили к реанимации и увезли мужчину в областную клиническую больницу. Однако врачам не удалось его спасти.

Причину смерти родственникам сообщат в соответствии с врачебной тайной. Организаторы выразили семье погибшего соболезнования. Они также заверили, что поддерживают связь с близкими спортсмена.