Пловец из Москвы умер во время соревнований в Нижнем Новгороде

Перед финишем спортсмен почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи

27 июля 2025, 09:50, ИА Амител

Соревнования / Фото: unsplash.com
В Нижнем Новгороде во время заплыва X-WATERS Volga скончался участник из Москвы Дмитрий Ионов. Об этом сообщили в пресс-службе соревнований.

Согласно информации организаторов, завершая дистанцию в три километра, спортсмен почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи. Спасатели начали вытаскивать пловца на лодку, но в момент выхода из воды он потерял сознание.

На берегу его передали бригаде скорой помощи. Медики приступили к реанимации и увезли мужчину в областную клиническую больницу. Однако врачам не удалось его спасти.

Причину смерти родственникам сообщат в соответствии с врачебной тайной. Организаторы выразили семье погибшего соболезнования. Они также заверили, что поддерживают связь с близкими спортсмена.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

09:05:49 28-07-2025

Нужно запрещать плаванье как травмоопасный вид спорта.

  -2 Нравится
Ответить
