Почему маринованные грибы и овощи могут быть опасны для жизни?

Маринады способны причинить вред здоровью из-за высокого содержания уксуса

10 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Маринованные грибочки / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Ученые рассказали о нюансах маринования овощей и грибов, предупредив, что этот способ консервирования не всегда позволяет сохранить питательную ценность продуктов, сообщает transsibinfo.

«При добавлении уксуса и соли, а также из-за воздействия высоких температур большая часть водорастворимых витаминов, таких как витамин C и витамины группы B, разрушается почти полностью. Тем не менее клетчатка, антиоксиданты и жирорастворимые витамины частично сохраняются», – рассказывает Никита Кифель, ассистент кафедры "Химические технологии" Пермского политеха.

Специалисты подчеркивают, что маринады способны причинить вред здоровью из-за высокого содержания уксуса, соли и сахара, что особенно опасно для людей с заболеваниями желудка и сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, грибные заготовки представляют собой благоприятную среду для размножения бактерий, вызывающих ботулизм, поэтому грибы не стоит консервировать вместе с овощами, так как они требуют более длительной стерилизации.

Разные виды грибов допустимо мариновать одновременно, но их важно подбирать по сходным свойствам: например, белые грибы, подосиновики и подберезовики хорошо сочетаются, а опята и маслята лучше готовить отдельно. Овощи, которые перестояли, повреждены или подвергались химической обработке, использовать для маринования не стоит – они могут быстро испортиться и стать причиной порчи всей заготовки.