Почти четыре тысячи человек остались без тепла в иркутском Байкальске из-за аварии

В зону отключения горячей воды и отопления попали более 160 домов

11 ноября 2025, 17:30, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

В городе Байкальске почти четыре тысячи человек остались без отопления и горячей воды. Виной тому стало повреждение трубопровода, сообщили в региональном ГУ МЧС Иркутской области.

«В 12:50 11 ноября от ЕДДС Слюдянского района поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в г. Байкальске», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Под отключение попали 110 многоквартирных домов и 51 частый жилой дом. В них проживают 3,9 тыс. человек, из которых почти 1,5 тыс. – дети.

В МЧС уточнили, что для устранения аварии задействована бригада ООО "Теплоснабжение" в составе шести человек и одной единицы спецтехники. Силами предприятия проводятся вскрышные работы по установлению места порыва.

Как сообщает Гидрометцентр России, в Байкальске температура воздуха вечером опустится до -8 градусов. Сильного похолодания в ближайшие дни в городе не прогнозируется. В дневное время даже ожидается оттепель до +4 градусов.

Ранее алтайским льготникам пересчитали размер компенсаций за отопление.