Несколько домов в центре Барнаула лишатся отопления

Это связано с плановыми работами на теплосетях

08 ноября 2025, 12:35, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru
В связи с проведением запланированных работ Сибирской генерирующей компанией, 10 ноября в Барнауле будет временно приостановлено теплоснабжение и подача горячей воды в нескольких объектах, включая три жилых многоэтажки, офисные здания и одно дошкольное учреждение.

Пресс-служба организации сообщает, что в период с полудня до шести часов вечера подача тепла и горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

проспект Красноармейский, 54, 58а и 58б;

улица Партизанская, 88, 94 и 120;

улица Чкалова, 89.

Представители СГК пояснили, что ограничения обусловлены необходимостью установки приборов учета в центральных тепловых пунктах. Эти меры направлены на повышение эффективности контроля за качеством предоставляемого теплоснабжения. Аналогичные работы, предусматривающие кратковременное отключение отопления, уже проводились ранее в Индустриальном районе Барнаула.

А разве

12:43:29 08-11-2025

В летнее время нельзя было сделать?

Гость

14:16:18 08-11-2025

А разве (12:43:29 08-11-2025) В летнее время нельзя было сделать?... Да да. Особенно бросается «плановые работы» . А я говорил, что с приходом сгк лет через 5 город будет перекопан кротами круглогодично.

Гость

15:05:37 08-11-2025

А разве (12:43:29 08-11-2025) В летнее время нельзя было сделать?... Всё идёт по плану - сидим в тюрьме...

Элен без ребят

19:07:49 08-11-2025

плановые работы в ноябре? а может пора плановый отдел в полном составе, вызвать в интересующиеся жизнью других, органы?

