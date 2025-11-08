Несколько домов в центре Барнаула лишатся отопления

Это связано с плановыми работами на теплосетях

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В связи с проведением запланированных работ Сибирской генерирующей компанией, 10 ноября в Барнауле будет временно приостановлено теплоснабжение и подача горячей воды в нескольких объектах, включая три жилых многоэтажки, офисные здания и одно дошкольное учреждение.

Пресс-служба организации сообщает, что в период с полудня до шести часов вечера подача тепла и горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

проспект Красноармейский, 54, 58а и 58б;

улица Партизанская, 88, 94 и 120;

улица Чкалова, 89.

Представители СГК пояснили, что ограничения обусловлены необходимостью установки приборов учета в центральных тепловых пунктах. Эти меры направлены на повышение эффективности контроля за качеством предоставляемого теплоснабжения. Аналогичные работы, предусматривающие кратковременное отключение отопления, уже проводились ранее в Индустриальном районе Барнаула.