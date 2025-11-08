Несколько домов в центре Барнаула лишатся отопления
Это связано с плановыми работами на теплосетях
08 ноября 2025, 12:35, ИА Амител
В связи с проведением запланированных работ Сибирской генерирующей компанией, 10 ноября в Барнауле будет временно приостановлено теплоснабжение и подача горячей воды в нескольких объектах, включая три жилых многоэтажки, офисные здания и одно дошкольное учреждение.
Пресс-служба организации сообщает, что в период с полудня до шести часов вечера подача тепла и горячей воды будет прекращена по следующим адресам:
проспект Красноармейский, 54, 58а и 58б;
улица Партизанская, 88, 94 и 120;
улица Чкалова, 89.
Представители СГК пояснили, что ограничения обусловлены необходимостью установки приборов учета в центральных тепловых пунктах. Эти меры направлены на повышение эффективности контроля за качеством предоставляемого теплоснабжения. Аналогичные работы, предусматривающие кратковременное отключение отопления, уже проводились ранее в Индустриальном районе Барнаула.
12:43:29 08-11-2025
В летнее время нельзя было сделать?
14:16:18 08-11-2025
А разве (12:43:29 08-11-2025) В летнее время нельзя было сделать?... Да да. Особенно бросается «плановые работы» . А я говорил, что с приходом сгк лет через 5 город будет перекопан кротами круглогодично.
15:05:37 08-11-2025
А разве (12:43:29 08-11-2025) В летнее время нельзя было сделать?... Всё идёт по плану - сидим в тюрьме...
19:07:49 08-11-2025
плановые работы в ноябре? а может пора плановый отдел в полном составе, вызвать в интересующиеся жизнью других, органы?