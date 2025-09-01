Непонятливая жительница Барнаула получила почти год колонии за неуплату алиментов
Накопила долг в размере более 600 тысяч рублей
01 сентября 2025, 16:54, ИА Амител
В Алтайском крае жительницу Барнаула суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, сообщает региональная ФССП.
Женщину сначала привлекли к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, назначили наказание в виде обязательных работ.
«После должница не приступила к исполнению судебного решения и была осуждена. После осуждения должного вывода для себя не сделала. В нарушении решения суда алименты на содержание ребенка не уплачивала, мер к погашению образовавшейся задолженности, которая составила более 600 тысяч рублей, не предпринимала», – рассказали в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил женщине наказание в виде восьми месяцев лишения свободы.
Ранее жительница Бийска, ставшая матерью в юности, из-за нежелания работать накопила долг по алиментам.
19:23:55 01-09-2025
Весьма интересен нюанс: кто конкретно истец, претендующий на алименты - "брошенный" батяня несовершеннолетнего или государство?
18:31:51 05-09-2025
А когда привлекут всех остальных алиментщиков ,которые годами не платят?