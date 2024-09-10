В Барнауле каждый второй работающий на пятидневке мечтает о четырехдневке

Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 53% барнаульцев с доходом от 100 тысяч рублей

10 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Люди в пятницу на работе / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

За последний год в Барнауле 30% компаний сталкивались с запросами соискателей на работу в режиме сокращенной недели, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"55% барнаульцев, которые работают полный день по стандартному графику (пять дней в неделю, 40 часов) хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю", – говорится в исследовании.

Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 53% барнаульцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 60%. Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы.

20% опрошенных против этой идеи. Свое мнение они объясняют в основном финансовыми соображениями, ведь "платить будут меньше".

Опрос проведен среди экономически активных граждан и представителей компаний-работодателей из Барнаула с 20 августа по 5 сентября 2024 года.