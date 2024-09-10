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В Барнауле каждый второй работающий на пятидневке мечтает о четырехдневке

Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 53% барнаульцев с доходом от 100 тысяч рублей

10 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Люди в пятницу на работе / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E
Люди в пятницу на работе / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

За последний год в Барнауле 30% компаний сталкивались с запросами соискателей на работу в режиме сокращенной недели, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"55% барнаульцев, которые работают полный день по стандартному графику (пять дней в неделю, 40 часов) хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю", – говорится в исследовании.

Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 53% барнаульцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 60%. Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы.

20% опрошенных против этой идеи. Свое мнение они объясняют в основном финансовыми соображениями, ведь "платить будут меньше".

Опрос проведен среди экономически активных граждан и представителей компаний-работодателей из Барнаула с 20 августа по 5 сентября 2024 года.

Фото: amic.ru

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Барнаул Работа опросы

Комментарии 9

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Гость

12:17:25 10-09-2024

Разве только в Барнауле об этом мечтают???

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Дюша

12:24:38 10-09-2024

А еще больше мечтает о пенсии...Я бы сразу после школы пошел...

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Гость

12:27:00 10-09-2024

А на какой график работы хотели бы перейти бюджетники работающие за МРОТ или чуть больше при графике пятидневной рабочей неделе по 8 часов в день и добирающиеся более часа на работу и с работы?

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Гость

12:27:22 10-09-2024

Мечтаю.

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Гость

12:57:52 10-09-2024

Что мечтать? Увольняйтесь и будет вам полная свобода от работы- 7х7,24х24 !!!

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Гость

15:31:10 10-09-2024

где нашли людей с такой зарплатой?

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Рацуха

20:27:14 10-09-2024

Ещё лучше предложу идею) 40 часов без обеда работаешь и всю неделю свободен

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истина

21:16:33 10-09-2024

Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 53% барнаульцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 60%.

ага, и батрачить по 10 часов + 1 час на обед, 40-ка часовую неделю никто отменять не собирается ))

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Гость

01:27:49 11-09-2024

и это они же ноют, что им денег мало боссы платят почему то? позорники

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