В Барнауле каждый второй работающий на пятидневке мечтает о четырехдневке
Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 53% барнаульцев с доходом от 100 тысяч рублей
10 сентября 2024, 12:00, ИА Амител
За последний год в Барнауле 30% компаний сталкивались с запросами соискателей на работу в режиме сокращенной недели, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"55% барнаульцев, которые работают полный день по стандартному графику (пять дней в неделю, 40 часов) хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю", – говорится в исследовании.
Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 53% барнаульцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 60%. Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы.
20% опрошенных против этой идеи. Свое мнение они объясняют в основном финансовыми соображениями, ведь "платить будут меньше".
Опрос проведен среди экономически активных граждан и представителей компаний-работодателей из Барнаула с 20 августа по 5 сентября 2024 года.
12:17:25 10-09-2024
Разве только в Барнауле об этом мечтают???
12:24:38 10-09-2024
А еще больше мечтает о пенсии...Я бы сразу после школы пошел...
12:27:00 10-09-2024
А на какой график работы хотели бы перейти бюджетники работающие за МРОТ или чуть больше при графике пятидневной рабочей неделе по 8 часов в день и добирающиеся более часа на работу и с работы?
12:27:22 10-09-2024
Мечтаю.
12:57:52 10-09-2024
Что мечтать? Увольняйтесь и будет вам полная свобода от работы- 7х7,24х24 !!!
15:31:10 10-09-2024
где нашли людей с такой зарплатой?
20:27:14 10-09-2024
Ещё лучше предложу идею) 40 часов без обеда работаешь и всю неделю свободен
21:16:33 10-09-2024
Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 53% барнаульцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 60%.
ага, и батрачить по 10 часов + 1 час на обед, 40-ка часовую неделю никто отменять не собирается ))
01:27:49 11-09-2024
и это они же ноют, что им денег мало боссы платят почему то? позорники