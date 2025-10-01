"Почувствовал боль по всему телу". Павел Дуров рассказал, что его пытались отравить

Дуров не стал раскрывать, кого именно подозревает в организации покушения

01 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью

Основатель Telegram Павел Дуров шокировал откровением о попытке покушения на его жизнь. В интервью американскому блогеру Лексу Фридману он впервые подробно описал инцидент 2018 года, который до сих пор скрывал от общественности, пишет fontanka.ru.

По словам Дурова, трагические события развернулись весной 2018 года – в период, когда Telegram активно боролся с блокировками в нескольких странах и одновременно занимался привлечением инвестиций в криптовалютный проект TON.

«Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что-то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Это был единственный момент в жизни, когда я, кажется, умирал. Сначала пропали зрение и слух, потом стало трудно дышать. Все сопровождалось острой болью по всему телу», – признался основатель мессенджера.

Очнулся он только на следующий день на полу, полностью разбитый и неспособный подняться.

«По всему телу полопались сосуды. Я потом две недели ходить не мог», – вспоминал Дуров.

При этом он сознательно скрывал произошедшее от большей части команды, чтобы не вызывать панику. Несмотря на пережитый ужас, основатель Telegram заявил, что этот случай не напугал его, а, наоборот, – заставил почувствовать себя свободнее:

«Чувствуешь, будто живешь бонусное время. Как будто ты давно умер, и каждый новый день – это подарок».

Примечательно, что Дуров не стал раскрывать, кого именно подозревает в организации покушения, а также не уточнил, что именно оставил у его двери "странный сосед", который упоминается в рассказе.