Под Барнаулом отменили фестиваль воздухоплавания с ночным свечением аэростатов
Массовое мероприятие не состоится "по организационно-разрешающим моментам"
18 сентября 2025, 15:40, ИА Амител
В Алтайском крае отменили мероприятия, запланированные на 21 и 22 сентября в рамках Фестиваля воздухоплавания, сообщает Telegram-канал отдела по развитию туризма администрации Барнаула "Барнаул Туризм".
«Под Барнаулом (в Калманском районе) массовых мероприятий не будет. И ночного свечения аэростатов. По организационно-разрешающим моментам! Приносим свои извинения! Все состоится под Белокурихой. Всех ждем!» – говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в группе "Полеты на воздушном шаре на Алтае, в Барнауле" на странице во "ВКонтакте", 21 сентября планировались два мероприятия:
- свободный полет на рассвете;
- ночное свечение аэростатов под Барнаулом (окрестности).
22 сентября организаторы планировали встретить рассвет на большом воздушном шаре.
Судя по данным отдела по развитию туризма, пройдут те мероприятия, которые запланированы в Белокурихе на 18, 19 и 20 сентября.
