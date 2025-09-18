Под Барнаулом отменили фестиваль воздухоплавания с ночным свечением аэростатов

Массовое мероприятие не состоится "по организационно-разрешающим моментам"

18 сентября 2025, 15:40, ИА Амител

Воздушные шары / Фото: "Взлетай Алтай" / vk.com/clubvexpress22

В Алтайском крае отменили мероприятия, запланированные на 21 и 22 сентября в рамках Фестиваля воздухоплавания, сообщает Telegram-канал отдела по развитию туризма администрации Барнаула "Барнаул Туризм".

«Под Барнаулом (в Калманском районе) массовых мероприятий не будет. И ночного свечения аэростатов. По организационно-разрешающим моментам! Приносим свои извинения! Все состоится под Белокурихой. Всех ждем!» – говорится в сообщении.

Фестиваль воздухоплавания в Алтайском крае / Фото: t.me/barnaultourism / vk.com/clubvexpress22

Как ранее сообщили в группе "Полеты на воздушном шаре на Алтае, в Барнауле" на странице во "ВКонтакте", 21 сентября планировались два мероприятия:

свободный полет на рассвете;

ночное свечение аэростатов под Барнаулом (окрестности).

22 сентября организаторы планировали встретить рассвет на большом воздушном шаре.

Судя по данным отдела по развитию туризма, пройдут те мероприятия, которые запланированы в Белокурихе на 18, 19 и 20 сентября.