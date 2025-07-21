Под какой процент россияне могут оформить социальный вклад в банке?

Крупные игроки рынка уже запустили продукт для поддержки граждан с невысокими доходами

21 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 июля 2025 года в России начал действовать новый формат накопления для людей с доходом ниже прожиточного минимума – социальный вклад. Ряд банков уже подготовили свои предложения с максимальными ставками. Рассказываем, под какой процент можно положить деньги.

Какие проценты по вкладу есть у банков?

О запуске нового продукта объявили уже несколько банков. Так, 18 июля о старте социального вклада сообщили в ВТБ. Доходность по вкладу составит 21,5% годовых. Здесь, впрочем, как почти во всех банках, предусмотрены пополнение, снятие и переводы без снижения процентной ставки.

Чуть ранее о возможности открыть такой вклад сообщили в Газпромбанке, ставка здесь установлена на уровне 22,5%. До этого участие в новой программе анонсировал Россельхозбанк с доходностью 19,30%. А уже с 1 июля вклады действуют в Т-Банке (под 17,4%), Сбере (20%), ПСБ (30%), Совкомбанке (17,6%), ЮниКредит Банке (17,8%), Альфа-Банке (19,5%). Подробнее об условиях вкладов смотрите на сайтах указанных банков.

Какие еще есть условия?

Социальный вклад – это банковский депозит, доступный только гражданам, получающим социальные выплаты от государства, такие как пособия по социальному контракту, федеральные и региональные доплаты к пенсиям, пособия на детей и беременных женщин. Вклад можно открыть исключительно через портал "Госуслуги", и клиент может иметь только один такой вклад в любом банке страны.

Максимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей, срок – 12 месяцев с возможностью автоматической пролонгации при подтверждении права на социальную поддержку. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и выплачиваются на отдельный счет. Капитализация процентов не предусмотрена. Пополнение и частичное снятие средств возможно без потери процентов, при условии, что остаток на счете не превышает 50 тысяч рублей

"Сегодня у каждого человека должна быть возможность создать подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Благодаря соцсчету и соцвкладу граждане с невысокими доходами смогут создать сбережения на наиболее выгодных условиях, а доходы от вклада использовать для оплаты повседневных нужд. Люди, получающие социальную поддержку, наиболее уязвимы и должны быть максимально защищены", – пояснил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.