Под снегом и металлом. В Барнауле продолжают установку арт-объекта "Обь"

Подрядчик закончил металлический каркас постамента для скульптуры

07 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Монтаж арт-объекта "Обь" в Барнауле / Фото: amic.ru

Несмотря на первые снежные дни октября, установка арт-объекта "Обь" на набережной Барнаула продолжается.

Напомним, работы по установке новой туристической композиции стартовали еще в сентябре: на первом этапе была смонтирована металлическая лента в виде реки Оби с притоками, а также начались работы по сборке металлического каркаса постамента. Саму четырехметровую скульптуру – изображение девушки в "летящем платье", символизирующей реку, – уже отлили и готовы установить. Сделать это можно будет после того как будет построен постамент, сообщает "Толк".

По планам мэрии весь монтаж объекта должен завершиться до конца октября.