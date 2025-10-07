НОВОСТИОбщество

Под снегом и металлом. В Барнауле продолжают установку арт-объекта "Обь"

Подрядчик закончил металлический каркас постамента для скульптуры

07 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Монтаж арт-объекта "Обь" в Барнауле / Фото: amic.ru

Несмотря на первые снежные дни октября, установка арт-объекта "Обь" на набережной Барнаула продолжается. 

Напомним, работы по установке новой туристической композиции стартовали еще в сентябре: на первом этапе была смонтирована металлическая лента в виде реки Оби с притоками, а также начались работы по сборке металлического каркаса постамента. Саму четырехметровую скульптуру – изображение девушки в "летящем платье", символизирующей реку, – уже отлили и готовы установить. Сделать это можно будет после того как будет построен постамент, сообщает "Толк"

По планам мэрии весь монтаж объекта должен завершиться до конца октября.

Металлическая Обь на набережной Барнаула / Фото: amic.ru

Обь "потекла" по плитке: на набережной Барнаула стартовал монтаж нового арт-объекта

Скульптура в женском образе и декоративное русло реки станут частью проекта "Туристский код центра города"
НОВОСТИОбщество

Барнаул культура Благоустройство

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

07:32:14 07-10-2025

Говорят арт-объект с гэс-2 убрали. Ждем его появление у нас?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:21 07-10-2025

это чтобы люди шли, и зимой подскальзывались и ломали ноги над этим убожеством?
Кто автор? Какой недалекий умом человек придумал, жестянку класть по набережной, зимой она будет в 10 раз сользче чем каток. Конечно детишкам весело, они дополнительно накатают эту поверхность и будут бегать, но по набережной ходят люди, гуляют, будут вынуждены перешагивать, чтобы не упасть, а пожилым людям как такое перешагнуть?
Вообще где уполномоченные органы, отвечающие за безопасность среды? Творят что хотят

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:55 07-10-2025

Гость (08:49:21 07-10-2025) это чтобы люди шли, и зимой подскальзывались и ломали ноги н... Зимой там ходят - гуляют люди? Что там делать то?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
скользко будет

08:58:46 07-10-2025

Хм.. поставлю- ка я там комок с гипсом и костылями..

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:36 07-10-2025

Те. восстановить освещение к реабилитационному центру на Тихонова - денеХ нет! То колеса обозрения, то стрижи, то праздники, а для людей?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:25 07-10-2025

как не стыдно. ведь не красиво и неталантливо и порицают все. а они - ставят! что за люди такие это протащили?!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:47 07-10-2025

Гость (10:58:25 07-10-2025) как не стыдно. ведь не красиво и неталантливо и порицают все... По плану нужно установить истукана под стеллой на горе.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров