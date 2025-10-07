Под снегом и металлом. В Барнауле продолжают установку арт-объекта "Обь"
Подрядчик закончил металлический каркас постамента для скульптуры
07 октября 2025, 07:00, ИА Амител
Несмотря на первые снежные дни октября, установка арт-объекта "Обь" на набережной Барнаула продолжается.
Напомним, работы по установке новой туристической композиции стартовали еще в сентябре: на первом этапе была смонтирована металлическая лента в виде реки Оби с притоками, а также начались работы по сборке металлического каркаса постамента. Саму четырехметровую скульптуру – изображение девушки в "летящем платье", символизирующей реку, – уже отлили и готовы установить. Сделать это можно будет после того как будет построен постамент, сообщает "Толк".
По планам мэрии весь монтаж объекта должен завершиться до конца октября.
07:32:14 07-10-2025
Говорят арт-объект с гэс-2 убрали. Ждем его появление у нас?
08:49:21 07-10-2025
это чтобы люди шли, и зимой подскальзывались и ломали ноги над этим убожеством?
Кто автор? Какой недалекий умом человек придумал, жестянку класть по набережной, зимой она будет в 10 раз сользче чем каток. Конечно детишкам весело, они дополнительно накатают эту поверхность и будут бегать, но по набережной ходят люди, гуляют, будут вынуждены перешагивать, чтобы не упасть, а пожилым людям как такое перешагнуть?
Вообще где уполномоченные органы, отвечающие за безопасность среды? Творят что хотят
09:00:55 07-10-2025
Гость (08:49:21 07-10-2025) это чтобы люди шли, и зимой подскальзывались и ломали ноги н... Зимой там ходят - гуляют люди? Что там делать то?
08:58:46 07-10-2025
Хм.. поставлю- ка я там комок с гипсом и костылями..
09:47:36 07-10-2025
Те. восстановить освещение к реабилитационному центру на Тихонова - денеХ нет! То колеса обозрения, то стрижи, то праздники, а для людей?
10:58:25 07-10-2025
как не стыдно. ведь не красиво и неталантливо и порицают все. а они - ставят! что за люди такие это протащили?!
12:11:47 07-10-2025
Гость (10:58:25 07-10-2025) как не стыдно. ведь не красиво и неталантливо и порицают все... По плану нужно установить истукана под стеллой на горе.