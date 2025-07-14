НОВОСТИОбщество

Подарок к 300-летию: как выглядит территория будущей набережной у Ковша в Барнауле

Предполагается, что набережная протянется от улицы Ползунова до Короленко

14 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Барнаульский Ковш, июль 2025 год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания "Жилищная инициатива" продолжает комплексную застройку берега Ковша. Вместе со строительством нового жилого комплекса бизнес-класса по улице Промышленной, 10, застройщик намерен реализовать масштабный проект благоустройства этой части города.

В рамках проекта планируется реставрация здания первой городской электростанции (ул. Промышленная, 8), восстановление исторической лестницы, некогда ведущей к старому речному вокзалу, а также строительство набережной, которая протянется от улицы Ползунова до Короленко. Она объединит общественные пространства, прогулочные маршруты, парковые зоны и велодорожки, создав современную и комфортную городскую среду.

Обсуждение концепции благоустройства Ковша прошло в рамках выездного совещания по развитию центральной части Барнаула с участием главы города Вячеслава Франка. К 300-летию Барнаула застройщик планирует завершить первый этап – обустройство 500 метров набережной.

Как сегодня выглядит территория, которая в будущем может стать новой точкой притяжения барнаульцев и гостей города, – в нашем фоторепортаже.

Проект набережной / Фото: barnaul.press

Как в Барнауле могут продлить и благоустроить городскую набережную вдоль Оби?

Вячеслав Франк отметил, что предложенные проекты необходимо детально обсуждать с жителями города, экспертами и бизнесменами
Комментарии 17

Avatar Picture
Дюша

08:23:55 14-07-2025

Набережная должна начинаться от Ленинского...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:00 14-07-2025

Дюша (08:23:55 14-07-2025) Набережная должна начинаться от Ленинского...... кому должна?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:30:35 15-07-2025

Гость (20:20:00 14-07-2025) кому должна?... Горожанам...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений Иванов

08:35:39 14-07-2025

К 300 летию лучший подарок городу - это пешеходный проспект Социалистический. С визуализацией и деталями предложения можно познакомиться в АяВК сообществе 'Комфорт центра Барнаула'.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:36:11 14-07-2025

частенько по ступеням этим бегали

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:02 14-07-2025

Жадный чиновник и жадный застройщик - решают

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:04:13 14-07-2025

Здесь надо сделать зелёную зону отдыха для горожан.Надо оборудовать пляж,очистить дно Ковша и сделать его пригодным и безопасным для купания ,организовать торговлю мороженым,напитками ,шашлыками,пирожками и др. едой.Это наиболее доступное и удобное место для этого,а городить эту набережную,всю в бетоне и плитке мало удовольствия.Человеку надо выйти на природу и дохнуть свежего воздуха,а не шкандыбачить по этой унылой и раскалённой плитке.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:22:01 14-07-2025

Афиноген (09:04:13 14-07-2025) Здесь надо сделать зелёную зону отдыха для горожан.Надо обор... интересно откуда возьмутся потребители этого непотребства?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:52:14 15-07-2025

Гость (20:22:01 14-07-2025) интересно откуда возьмутся потребители этого непотребства?... Вот интересно мне ,откуда берутся такие недалёкие непотребства ,как вы?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:51 14-07-2025

ну почему "благоустройство " по-современному - это не широкие зеленые аллеи с деревьями, кустами, клумбами, удобными лавочками и освещение, а голая плитка шириной в метр, унылый газон и натыканные корявые лавки на самом солнцепеке! Что жители города похожи на куры гриль, что они должны жариться на лавочке на плитке?! Когда же наконец исполнители благоустройства подумают об комфортном отдыхе людей, а не о своем кармане или они думать не способны!!!

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:41:16 14-07-2025

"восстановление исторической лестницы, некогда ведущей к старому речному вокзалу"... громко сказано, пришвартован там был дебаркадер, который и выполнял функцию вокзала и лестница вела от ресторана "Волна" до этого дебаркадера.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:40 14-07-2025

не позавидуешь жителям района - стройки там еще лет на 50...ужас. а проект НЕ КРАСИВЫЙ. не удачный, где зелень? парки кусты заросли?? что за сковорода снова, в угоду производителям плитки делаете или для жителей?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

16:06:29 14-07-2025

если ковш одеть в гранит и сделать причалы для яхт и лодок то можно сделать частный яхтклуб и порт
видели картинку яхт порта на Гоа? Вот тут такие же виды будут. Думаю такие кварталы расхватают как горячие пирожки в базарный день. Иметь среднюю квартирус видом на порт и реку, машину с подземной парковкой и личную пришвартованную яхту около дома это же мечта состоятельного человека да?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:26:07 14-07-2025

Холмс (16:06:29 14-07-2025) если ковш одеть в гранит и сделать причалы для яхт и лодок т... предлагаемая вами локация - отстой.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:04:25 15-07-2025

Холмс (16:06:29 14-07-2025) если ковш одеть в гранит и сделать причалы для яхт и лодок т... Эти территории принадлежат всем горожанам.Поэтому должны служить всем людям ,а не отдельным толстосумам.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:20 14-07-2025

RjaiКофш надо засыпать.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анастасия

17:47:22 15-07-2025

Обещали построить Обской бульвар к 300 летию Барнаула. Так опять весь проект "замяли" Люди в частном секторе живут как заложники собственной недвижимости ни продать не могут, не дом построить, т.к. зона перспективной застройки.

  1 Нравится
Ответить
