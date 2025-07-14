Подарок к 300-летию: как выглядит территория будущей набережной у Ковша в Барнауле
Предполагается, что набережная протянется от улицы Ползунова до Короленко
14 июля 2025, 07:15, ИА Амител
Компания "Жилищная инициатива" продолжает комплексную застройку берега Ковша. Вместе со строительством нового жилого комплекса бизнес-класса по улице Промышленной, 10, застройщик намерен реализовать масштабный проект благоустройства этой части города.
В рамках проекта планируется реставрация здания первой городской электростанции (ул. Промышленная, 8), восстановление исторической лестницы, некогда ведущей к старому речному вокзалу, а также строительство набережной, которая протянется от улицы Ползунова до Короленко. Она объединит общественные пространства, прогулочные маршруты, парковые зоны и велодорожки, создав современную и комфортную городскую среду.
Обсуждение концепции благоустройства Ковша прошло в рамках выездного совещания по развитию центральной части Барнаула с участием главы города Вячеслава Франка. К 300-летию Барнаула застройщик планирует завершить первый этап – обустройство 500 метров набережной.
Как сегодня выглядит территория, которая в будущем может стать новой точкой притяжения барнаульцев и гостей города, – в нашем фоторепортаже.
08:23:55 14-07-2025
Набережная должна начинаться от Ленинского...
20:20:00 14-07-2025
Дюша (08:23:55 14-07-2025) Набережная должна начинаться от Ленинского...... кому должна?
08:30:35 15-07-2025
Гость (20:20:00 14-07-2025) кому должна?... Горожанам...
08:35:39 14-07-2025
К 300 летию лучший подарок городу - это пешеходный проспект Социалистический. С визуализацией и деталями предложения можно познакомиться в АяВК сообществе 'Комфорт центра Барнаула'.
08:36:11 14-07-2025
частенько по ступеням этим бегали
08:54:02 14-07-2025
Жадный чиновник и жадный застройщик - решают
09:04:13 14-07-2025
Здесь надо сделать зелёную зону отдыха для горожан.Надо оборудовать пляж,очистить дно Ковша и сделать его пригодным и безопасным для купания ,организовать торговлю мороженым,напитками ,шашлыками,пирожками и др. едой.Это наиболее доступное и удобное место для этого,а городить эту набережную,всю в бетоне и плитке мало удовольствия.Человеку надо выйти на природу и дохнуть свежего воздуха,а не шкандыбачить по этой унылой и раскалённой плитке.
20:22:01 14-07-2025
Афиноген (09:04:13 14-07-2025) Здесь надо сделать зелёную зону отдыха для горожан.Надо обор... интересно откуда возьмутся потребители этого непотребства?
08:52:14 15-07-2025
Гость (20:22:01 14-07-2025) интересно откуда возьмутся потребители этого непотребства?... Вот интересно мне ,откуда берутся такие недалёкие непотребства ,как вы?
09:38:51 14-07-2025
ну почему "благоустройство " по-современному - это не широкие зеленые аллеи с деревьями, кустами, клумбами, удобными лавочками и освещение, а голая плитка шириной в метр, унылый газон и натыканные корявые лавки на самом солнцепеке! Что жители города похожи на куры гриль, что они должны жариться на лавочке на плитке?! Когда же наконец исполнители благоустройства подумают об комфортном отдыхе людей, а не о своем кармане или они думать не способны!!!
09:41:16 14-07-2025
"восстановление исторической лестницы, некогда ведущей к старому речному вокзалу"... громко сказано, пришвартован там был дебаркадер, который и выполнял функцию вокзала и лестница вела от ресторана "Волна" до этого дебаркадера.
12:38:40 14-07-2025
не позавидуешь жителям района - стройки там еще лет на 50...ужас. а проект НЕ КРАСИВЫЙ. не удачный, где зелень? парки кусты заросли?? что за сковорода снова, в угоду производителям плитки делаете или для жителей?
16:06:29 14-07-2025
если ковш одеть в гранит и сделать причалы для яхт и лодок то можно сделать частный яхтклуб и порт
видели картинку яхт порта на Гоа? Вот тут такие же виды будут. Думаю такие кварталы расхватают как горячие пирожки в базарный день. Иметь среднюю квартирус видом на порт и реку, машину с подземной парковкой и личную пришвартованную яхту около дома это же мечта состоятельного человека да?
16:26:07 14-07-2025
Холмс (16:06:29 14-07-2025) если ковш одеть в гранит и сделать причалы для яхт и лодок т... предлагаемая вами локация - отстой.
09:04:25 15-07-2025
Холмс (16:06:29 14-07-2025) если ковш одеть в гранит и сделать причалы для яхт и лодок т... Эти территории принадлежат всем горожанам.Поэтому должны служить всем людям ,а не отдельным толстосумам.
16:20:20 14-07-2025
RjaiКофш надо засыпать.
17:47:22 15-07-2025
Обещали построить Обской бульвар к 300 летию Барнаула. Так опять весь проект "замяли" Люди в частном секторе живут как заложники собственной недвижимости ни продать не могут, не дом построить, т.к. зона перспективной застройки.