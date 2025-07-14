Подарок к 300-летию: как выглядит территория будущей набережной у Ковша в Барнауле

Предполагается, что набережная протянется от улицы Ползунова до Короленко

14 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Барнаульский Ковш, июль 2025 год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания "Жилищная инициатива" продолжает комплексную застройку берега Ковша. Вместе со строительством нового жилого комплекса бизнес-класса по улице Промышленной, 10, застройщик намерен реализовать масштабный проект благоустройства этой части города.

В рамках проекта планируется реставрация здания первой городской электростанции (ул. Промышленная, 8), восстановление исторической лестницы, некогда ведущей к старому речному вокзалу, а также строительство набережной, которая протянется от улицы Ползунова до Короленко. Она объединит общественные пространства, прогулочные маршруты, парковые зоны и велодорожки, создав современную и комфортную городскую среду.

Обсуждение концепции благоустройства Ковша прошло в рамках выездного совещания по развитию центральной части Барнаула с участием главы города Вячеслава Франка. К 300-летию Барнаула застройщик планирует завершить первый этап – обустройство 500 метров набережной.

Как сегодня выглядит территория, которая в будущем может стать новой точкой притяжения барнаульцев и гостей города, – в нашем фоторепортаже.