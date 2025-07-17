Поддержка СВОих. Как алтайские ветераны боевых действий могут стать бизнесменами

В регионе действуют образовательные продукты, способные помочь начинающим предпринимателям

Многоуровневая система поддержки участников СВО и их семей действует в Алтайском крае. Для этих граждан работают специальные программы, перечень которых регулярно растет. Так, с 25 по 29 августа в регионе стартует федеральный образовательный проект "СВОй бизнес". Его главная цель – позволить ветеранам боевых действий скорее адаптироваться к мирной жизни и открыть собственное дело. Подробнее – в материале amic.ru.

"Единая точка входа"

Ежедневно региональный центр "Мой бизнес" получает заявки и обращения от ветеранов боевых действий и членов их семей, которые планируют открыть новый бизнес и расширить существующий, улучшить свои предпринимательские компетенции.

Участники СВО могут изначально получить всю консультативную помощь как по телефонам горячей линии, так и в центре "Мой бизнес" в Барнауле (здесь работает фронт-офис, созданы все условия, в том числе для людей с ограниченными возможностями), а также в районах, где работает сеть консультационных центров. Специалисты на местах могут рассказать о том, какие сегодня есть меры поддержки для участников СВО, планирующих открыть собственный бизнес.

"Центр "Мой бизнес" – это сосредоточение всех мер государственной поддержки, начиная от образовательных, маркетинговых, заканчивая финансовыми. Мы видим рост числа обращений как по телефонам горячей линии, так и во фронт-офис. Поэтому мы более детально готовим инфраструктуру, чтобы ребятам, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, было комфортно прийти в наш фронт-офис. Он полностью готов к приему таких граждан", – отметила начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.

От теории – к практике

Образовательные проекты для участников СВО проходят регулярно, а число инициатив регулярно растет. В августе 2025 года запланирована новая программа – "СВОй бизнес". Это федеральный образовательный проект, реализация которого в регионе проходит по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, и поэтому управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры активно включилось в работу над программой, обеспечивая всестороннюю поддержку начинающим бизнесменам.

Программа рассчитана на участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. В течение пяти дней их ждет и теория, и практика: занятия по запуску и развитию бизнеса, встречи с действующими бизнесменами, юридические консультации, консультации в получении мер государственной поддержки. Программа бесплатная: чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрироваться на платформе МСП.РФ.

Как отметил руководитель центра "Мой бизнес" Станислав Татаринцев, "СВОй бизнес" будет полезен и опытным предпринимателям, и начинающим, и тем, кто только мечтает о развитии своего дела. Центр "Мой бизнес" тесно сотрудничает с фондом "Защитники Отечества": он оказывает помощь ветеранам боевых действий и помогает им вернуться к мирной жизни. Психологическая помощь в рамках курса также будет доступна.

"Ситуации бывают разные: кто-то занимался предпринимательством и сохранил его, но хочет расширить, а кто-то только планирует открыть бизнес. Образовательная программа поможет в разных ситуациях. Где-то важна психологическая поддержка. И ее можно будет получить – психолог будет сопровождать всю программу", – сообщил Станислав Татаринцев.

Выгодные условия

В центре "Мой бизнес" участники программы "СВОй бизнес" (и в целом эта категория предпринимателей) может получить не только информационную, консультационную, юридическую помощь, но еще и финансовую.

Так, создан специальный проект, по которому начинающим бизнесменам доступны льготные кредиты по ставке 8–8,5%. Деньги выдают на развитие и открытие бизнеса.

"Максимально возможно получить до пяти миллионов рублей. Средства можно потратить на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели. Если это вновь созданный субъект предпринимательства, то максимальный размер заемных средств – три миллиона рублей. Максимальный срок кредитования – три года", – отметила исполнительный директор Алтайского фонда развития предпринимательства Татьяна Фельде.